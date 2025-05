La muerte de José 'Pepe' Mujica ha enlutado a gran parte de Uruguay y Sudamérica. En su tierra natal, el exguerrillero está siendo despedido por la ciudadanía y diferentes personajes del escenario político, como el presidente Yamandú Orsi y sus ministros, quienes se acercaron al cortejo fúnebre para honrar su memoria.

En estos momentos, el cuerpo de José 'Pepe' Mujica está siendo trasladado al Palacio Legislativo, lugar donde será el velatorio. El propio Orsi fue el encargado de colocar el pabellón nacional sobre el ataúd, que es escoltado por una caravana, policía montada y gente cercana a su círculo político.

¿Cómo será la despedida de José 'Pepe' Mujica, el expresidente de Uruguay?

Según El País, la despedida de José 'Pepe' Mujica partió, en la mañana de este miércoles 14 de mayo, desde la Plaza Independencia, donde el presidente Orsi colocó la bandera de Uruguay sobre el féretro. Los dirigentes del Frente Amplio también participan del último adiós.

Alrededor de las 11.00 a. m., el cortejo fúnebre partió a la calle Tristán Narvaja, donde está la sede del Movimiento de Liberación Nacional (MLN). Luego, la caravana se dirigió a la sede del Movimiento de Participación (MPP) en la calle Mercedes (esquina Ejido). Tras esto, los restos irán a la calle Colonia, el sitio donde está establecida la casa del Frente Amplio.

Estas serán los puntos por donde pasará la caravana, según El País de Uruguay:

Avenida 18 de Julio

Avenida Fernández Crespo

Avenida Cerro Largo

Avenida Tristán Narvaja

Calle Ejido

Calle Colonia

Barbato

Avenida Uruguay

Palacio Legislativo de Uruguay.

¿Dónde será enterrado José 'Pepe' Mujica?

En 2024, Mujica pidió ser enterrado con Manuela, una perra de raza pequeña que vivió con él hasta los 22 años. Los restos de la fiel mascota del agricultor están en su chacra del Rincón del Cerro.

"Mi futuro destino está abajo de esa secuoya donde está enterrada Manuela. Cuando me muera, me van a quemar y me van a enterrar ahí", pidió Mujica durante una entrevista a CNN en 2024.

¿Cuándo es el velatorio de Mujica?

A partir de las 3.00 p. m. será el velatorio de Mujica en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo de Uruguay.