José 'Pepe' Mujica, el expresidente de Uruguay, recordado por su humildad y vida en austeridad, falleció este martes en su modesta vivienda, víctima de un cáncer de esófago en estado avanzado. La enfermedad, que se había extendido a otros órganos, sumada a su edad y otras dolencias crónicas, lo llevó a rechazar tratamientos agresivos en sus últimos días.

“El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas”, señaló en una de sus últimas entrevistas. Además, reconoció que su cuerpo no resistiría otro tratamiento, que implicó varias sesiones de radioterapia, ni tampoco una cirugía. “Mi cuerpo no lo aguanta”, expresó. Y añadió: “Cuando me toque morir, me muero. Estoy condenado. Hasta acá llegué”.

¿Qué es el cáncer de esófago?

El cáncer de esófago es una enfermedad en la que se forman células malignas en los tejidos del esófago, el tubo que conecta la garganta con el estómago. Este tipo de cáncer afecta con mayor frecuencia a personas mayores de 50 años y es tres veces más común en hombres que en mujeres.

Se trata de un tumor poco frecuente a nivel mundial, debido a que esta enfermedad suele detectarse en etapas avanzadas y es altamente agresiva. Se manifiesta principalmente cuando el tumor comienza a bloquear el paso de los alimentos. Esta obstrucción puede intensificarse progresivamente, afectando gravemente la alimentación y el estado general de salud del paciente.

¿Cuáles son los síntomas del cáncer de esófago?

El cáncer de esófago suele avanzar de manera silenciosa en sus etapas iniciales, por lo que muchas personas no presentan síntomas claros hasta que la enfermedad está más avanzada. Sin embargo, uno de los primeros signos de alerta es la dificultad para tragar los alimentos, una condición conocida como disfagia.

La disfagia se produce cuando el tumor comienza a obstruir el lumen —o canal interno— del esófago, dificultando el paso normal de la comida hacia el estómago. Inicialmente, esta molestia puede presentarse al ingerir alimentos sólidos, pero a medida que el tumor crece, también puede dificultar la ingesta de líquidos.

Otros síntomas frecuentes del cáncer de esófago incluyen:

Dolor o sensación de presión en el pecho .

. Pérdida de peso involuntaria y falta de apetito.

y falta de apetito. Voz ronca o cambios persistentes en la voz.

o cambios persistentes en la voz. Tos crónica o sensación de tener algo atorado en la garganta.

o sensación de tener algo atorado en la garganta. Acidez estomacal severa o regurgitación frecuente.

¿Cuál es el tratamiento?

El tratamiento del cáncer de esófago varía según la etapa en que se detecte la enfermedad y el estado de salud del paciente. En fases iniciales, se puede realizar una resección endoscópica para extirpar tumores pequeños, a veces complementada con cirugía. Para etapas intermedias (2 o 3), los especialistas suelen recomendar una combinación de quimioterapia, radioterapia y posteriormente cirugía para eliminar el tumor.

En casos más avanzados, donde el cáncer se ha diseminado a otros órganos (etapa 4), se recurre a tratamientos paliativos como quimioterapia e inmunoterapia, con el objetivo de mejorar la calidad de vida del paciente. Aunque no siempre es posible una cura en etapas avanzadas, estos tratamientos ayudan a controlar la enfermedad y aliviar los síntomas más severos.