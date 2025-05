José 'Pepe' Mujica, expresidente de Uruguay, falleció este martes a los 89 años en su hogar, a causa de un cáncer de esófago avanzado que también afectaba otros órganos. Su deceso pone fin a una vida marcada por la lucha política, la defensa de los más humildes y la coherencia con sus ideales de austeridad. Cabe recordar que Mujica rechazó someterse a tratamientos agresivos debido a su edad.

Con su partida, Mujica deja al mundo frases que sintetizan su visión sobre la existencia, la política y la libertad. "El guerrero tiene derecho a su descanso" o "el país que vamos a tener depende en gran medida de las decisiones que seamos capaces de tomar", son algunas de las reflexiones que trascendieron fronteras. En sus discursos, siempre abogó por una vida sencilla y por la justicia social.

Las frases de José 'Pepe' Mujica que ahora recuerdan su legado

José Mujica, el expresidente de Uruguay, no solo será recordado por su estilo de vida austero o su historia de militancia política, sino también por las profundas frases que dejó al mundo. A través de un lenguaje sencillo, pero cargado de sabiduría, Mujica compartió reflexiones sobre la vida, el poder, el consumo, la libertad y la felicidad, convirtiéndose en una voz ética y humana en un mundo materialista.

Sus palabras trascendieron las fronteras de Uruguay y se convirtieron en lecciones universales. Desde foros internacionales hasta entrevistas cotidianas, cada frase de Mujica reveló su filosofía de vida basada en el respeto por el tiempo, la naturaleza y los vínculos humanos.

"El guerrero tiene derecho a su descanso"

José Mujica pronunció la frase "el guerrero tiene derecho a su descanso" en enero de 2025, durante una entrevista con el semanario uruguayo Búsqueda. En esa ocasión, anunció públicamente que el cáncer de esófago que padecía se había extendido al hígado y que, debido a su avanzada edad y condiciones de salud, no continuaría con tratamientos médicos.

Expresó su deseo de retirarse de la vida pública y pasar sus últimos días en tranquilidad en su chacra de Rincón del Cerro, cerca de Montevideo. "Me quiero despedir, de mis compañeros y de mis compatriotas. Lo que pido es que me dejen tranquilo", añadió

"No soy pobre, soy liviano de equipaje"

Mujica pronunció la frase "no soy pobre, soy sobrio, liviano de equipaje, vivir con lo justo para que las cosas no me roben la libertad" durante su presidencia en una entrevista con la periodista Carmen Aristegui en octubre de 2014. En esa ocasión, Mujica reflexionó sobre su estilo de vida austero y su visión sobre la libertad personal, destacando que la verdadera pobreza no reside en la falta de bienes materiales.

Esta declaración encapsula su filosofía de vida, donde la sobriedad y la sencillez son caminos hacia una mayor libertad y felicidad. Mujica sostenía que al reducir las necesidades materiales, se gana tiempo y autonomía para dedicarse a lo que realmente importa.

"En mi jardín, hace décadas que no cultivo el odio"

"En mi jardín, hace décadas que no cultivo el odio" fue una frase dicha por José Mujica en octubre del 2020, durante su discurso de despedida al presentar su renuncia al Senado de Uruguay. En esa emotiva intervención, Mujica reflexionó sobre las lecciones de vida que le dejaron sus años de prisión y militancia, destacando que el odio "termina estupidizando".

"El odio termina estupidizando, porque nos hace perder objetividad frente a las cosas (…) El odio es ciego, como el amor; pero el amor no nos destruye", completa la frase en la que Mujica habla abiertamente del odio y el amor.