Esposa de José 'Pepe' Mujica confirma que el expresidente de Uruguay está en fase "terminal" de su cáncer

El expresidente de Uruguay, José 'Pepe' Mujica, se encuentra en la etapa terminal de un cáncer de esófago y recibe cuidados paliativos para mitigar el dolor, según confirmó su esposa, la exvicepresidenta Lucía Topolanski. A comienzos de año, Mujica, de 89 años, anunció que la enfermedad se había extendido en su organismo. Debido a su avanzada edad y delicado estado de salud, decidió no continuar con tratamientos médicos.

Topolanski explicó que los médicos desaconsejaron su traslado en vehículo por el deterioro de su condición física. La aclaración surgió luego de que una periodista de Radio Sarandí consultara sobre su estado. La exfuncionaria resató que el esfuerzo del traslado podría empeorar su salud. Además, reconoció que preservar la privacidad de Mujica resulta difícil por su exposición pública.

José 'Pepe' Mujica tras su cáncer de esófago: "Sinceramente, me estoy muriendo"

En enero, Mujica comunicó públicamente que el cáncer que lo aqueja había hecho metástasis y que, debido a su edad avanzada y a otras enfermedades crónicas, los tratamientos intensivos no eran viables. En una entrevista con el semanario Búsqueda, manifestó que su cuerpo no resistía ni la quimioterapia ni una intervención quirúrgica, y agregó: "Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso".

El tema resurgió durante las elecciones departamentales y municipales, al no asistir a votar por primera vez desde 1985, año en que recuperó su libertad tras más de una década de prisión por su militancia en el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. A pesar de su frágil salud, participó activamente en procesos electorales anteriores, como en los comicios presidenciales del año pasado, donde acudió en silla de ruedas y se desplazó con bastón hasta su mesa de sufragio.