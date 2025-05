Anonymous se atribuye el hackeo de GlobalX, aerolínea que traslada a inmigrantes venezolanos de EEUU a las cárceles de El Salvador

El 5 de mayo de 2025, la página de la aerolínea GlobalX sufrió una desfiguración y solo mostraba un texto blanco sobre un fondo negro, acompañado de una ilustración de una máscara de Guy Fawkes, un símbolo comúnmente utilizado para representar a Anonymous. Durante varias horas, los usuarios que accedieron al sitio de la aerolínea pudieron ver este mensaje. Posteriormente, el colectivo de hackers Anonymous se atribuyó el ataque como parte de su protesta contra las políticas migratorias de la administración de Donald Trump. La aerolínea GlobalX, encargada de trasladar a inmigrantes venezolanos hacia las cárceles de El Salvador, fue el objetivo principal de este primer hackeo, que forma parte de una serie de acciones que el grupo informático tiene planeadas contra el gobierno estadounidense.

El presidente Donald Trump ha enfrentado críticas por su decisión de deportar a inmigrantes venezolanos, a pesar de que un juez federal declaró ilegal este tipo de deportaciones. Ello motivó a Anonymous a intervenir en defensa de los derechos de los inmigrantes, al tiempo de rechazar lo que consideran una "campaña de limpieza étnica" liderada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

"Anonymous ha decidido hacer cumplir la orden del juez, ya que tú y tu personal adulador ignoran las órdenes legales que van en contra de tus planes fascistas", se lee en en el mensaje posteado por Anonymus en X (antes Twitter).

El hackeo de la aerolínea GlobalX, realizado por Anonymous, ocurrió tras las deportaciones de inmigrantes venezolanos hacia El Salvador. Foto: X (@YourAnonCentral).

PUEDES VER: Arrestan a hombre en Florida por mantener tres matrimonios paralelos en distintos condados

El hackeo de Anonymous a GlobalX

Anonymous también asumió la responsabilidad de filtrar documentos internos de la aerolínea GlobalX, los cuales incluyen manifiestos de vuelo y datos de pasajeros correspondientes al período de enero a mayo de 2025. Según la información obtenida, estos documentos contienen detalles como nombres, destinos y fechas de viaje. Según el portal 404 Media, estos archivos podrían tener relevancia en una demanda colectiva en curso que busca frenar la deportación de presuntos miembros de la banda venezolana Tren de Aragua.

El medio Irish Star reportó que los piratas informáticos también publicaron los datos de los vuelos 6143, 6145 y 6122 de GlobalX, los cuales partieron del Aeropuerto Internacional Valley en Harlingen, Texas, el 15 de marzo de 2025. Estos vuelos son clave en una demanda presentada por cinco inmigrantes venezolanos bajo seudónimos, quienes argumentan que su deportación fue ilegal, violando las protecciones legales existentes.

Anonymous atribuye hackeo en defensa de inmigrantes venezolanos

El ciberataque de Anonymous tiene lugar en el marco de una serie de decisiones controversiales adoptadas por la administración Trump. A principios de 2025, Trump utilizó la Ley de Enemigos Extranjeros (AEA) de 1798 para justificar las deportaciones de inmigrantes venezolanos a las cárceles de El Salvador, a pesar de que el juez federal Fernández Rodríguez dictaminó que tal acción era ilegal. El juez aclaró que los inmigrantes, independientemente de su estatus, no constituían una "invasión" de una nación extranjera y, por lo tanto, no podían ser tratados como enemigos según la ley de 1798. Sin embargo, el gobierno de Trump no detuvo las deportaciones, lo que enfureció a los defensores de los derechos humanos.

En su mensaje, Anonymous también acusó a GlobalX de colaborar con el ICE. Según el colectivo, los aviones de GlobalX han sido utilizados para llevar a cabo las deportaciones, a pesar de las preocupaciones sobre el trato inhumano hacia los detenidos, quienes son transportados encadenados. Además, el testimonio de auxiliares de vuelo a medios como ProPublica ha revelado que las condiciones de seguridad y el trato hacia los detenidos a bordo de los aviones han sido cuestionadas.

GlobalX y los funcionarios de inmigración de Estados Unidos no respondieron a una solicitud de comentarios sobre la desconfiguración de la página web.