Nueva York: qué se sabe de la estatua de una mujer afromearicana de bronce que apareció en Times Square

La obra Grounded in the Stars, de 3.6 m de alto, está al norte de Duffy Square, en Broadway y calle 46 de Nueva York. Foto: TSQ.

Desde hace unos días ha aparecido un misterioso monumento en Times Square, Nueva York. La obra, que estará disponible hasta el 17 de junio, fue creada por el artista británico, Thomas J. Price, titulada "Grounded in the Stars" de 3,6 metros de altura, presenta a una mujer con rasgos afroamericanos, una mirada reflexiva y una postura que recuerda al histórico David de Miguel Ángel.

Instaurada en el cruce entre Broadway y la calle 46, en el lado norte de Duffy Square, la obra nos invita a un viaje de introspección y cuestionar los monumentos tradicionales que observamos históricamente. La obra de Price nos presenta a una mujer joven con mirada reflexiva, ropa casual, el cabello trenzado y claros rasgos afroamericanos con un tono mate negro resalta en su imponencia de sobriedad y contemplación, en contraste del colorido y excéntrico ambiente de Nueva York.

¿Quién es la persona representada en la escultura de bronce que apareció en Times Square, Nueva York?

La mujer que se presenta en la escultura no es ninguna figura histórica ni mucho menos una celebridad, sino una creación ficticia de su autor, Thomas J. Price. El escultor británico señala que la imagen surgió luego de numerosas consultas entre Nueva York, Los Ángeles y Londres. La intención de Price fue capturar el cuerpo y rostro de las personas que no son representadas comúnmente en los monumentos tradicionales.

“Hago esculturas sobre estatuas y monumentos. Sabemos cómo deberían verse y esto no se ve así", explica Price sobre el proceso de creación de "Grounded in the Stars". A diferencia de las estatuas tradicionales que alberga la ciudad de Nueva York, como las de George M. Cohan y Francis P. Duffy, el nuevo monumento se encuentra a nivel de calle para generar una conexión e interacción más cercana con las personas.

¿Qué diferencia a "Grounded in the Stars" de otros monumentos ubicados en Nueva York?

Times Square Arts, indica en su sitio web que "Grounded in the Stars" es parte de un conjunto de obras que vienen presentando con el fin de “confrontar nociones preconcebidas de identidad y representación”. Thomas J. Price finaliza que espera que sus obras "generen conexiones significativas y fomenten una reflexión más profunda sobre la condición humana y la diversidad cultural”.

El escultor británico también viene presentando en la ciudad de Nueva York una obra complementaria, titulada "Man Series", la cual es una animación en stop-motion que durante tres minutos presenta diferentes rostros hombres afroamericanos moldeados en arcillas que van realizando movimientos gestuales. La animación es presentada en 95 pantallas digitales de Times Square desde las 23:57 hasta las 00:00. “Probablemente, esta sea la obra más cara que he creado, considerando el costo habitual del tiempo de pantalla en Times Square. Pero estas animaciones están hechas para ser lentas e increíblemente contemplativas, casi hipnóticas”, finalizó