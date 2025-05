Tom Homan, zar fronterizo de Trump, amenaza al gobernador Evers con arrestarlo si no colabora con ICE en la detención de inmigrantes

El conflicto político entre el zar fronterizo del gobierno de Donald Trump, Tom Homan, y el actual gobernador demócrata de Wisconsin, Tony Evers, se ha intensificado. Las tensiones aumentaron tras la difusión de un memorando emitido por Evers, en el que sugiere a los trabajadores estatales no colaborar con agentes de ICE sin asesoría legal previa. Esta medida provocó la dura respuesta de Homan, quien insinuó posibles consecuencias legales para el mandatario estatal, según informó WISN.

El debate se produce en un contexto altamente polarizado sobre la política migratoria en Estados Unidos. Mientras Evers defiende su decisión como una forma de garantizar los derechos legales de los empleados públicos y de los inmigrantes, Homan lo acusa de obstruir el cumplimiento de las leyes federales. La controversia ha captado la atención de medios nacionales y ha vuelto a colocar en el centro de la discusión el papel de los gobiernos estatales frente a las políticas migratorias federales.

¿Qué dijo Tom Homan sobre el gobernador Tony Evers?

Tom Homan, exjefe interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el primer mandato de Donald Trump, emitió declaraciones contundentes en una entrevista con Fox News. En ese espacio, afirmó que Tony Evers podría ser procesado penalmente si continúa aplicando políticas que, según él, interfieren con las labores de las autoridades federales. “Cualquiera puede ser procesado por violar la ley, incluso él”, expresó Homan de manera directa, refiriéndose al gobernador de Wisconsin.

El 'zar fronterizo', conocido por su enfoque inflexible hacia la inmigración ilegal, enfatizó que apoyar a las llamadas "ciudades santuario" o negarse a cooperar con ICE no es motivo suficiente para una acusación. Sin embargo, si un funcionario público impide activamente la ejecución de órdenes migratorias o encubre a personas en situación irregular, esto constituiría una violación grave de la ley. Homan advirtió que no descartará pedir acciones legales si considera que la administración estatal cruza esa línea.

¿Por qué surge la 'amenaza' de Tom Homan hacia Tony Evers?

El detonante de esta polémica fue un memorando interno enviado recientemente por la administración de Tony Evers. En él, se instruyó a los empleados públicos de Wisconsin a no responder solicitudes de información ni entregar documentos a los agentes de ICE sin antes consultar con un abogado del estado. Esta medida busca proteger los derechos de los trabajadores frente a posibles abusos o procedimientos incorrectos.

Para Tom Homan, esta política representa un acto de desobediencia frente a las leyes federales. Considera que restringir el flujo de información hacia ICE complica el trabajo de identificación y detención de inmigrantes que se encuentran de manera irregular en el país. Desde su perspectiva, se trata de una forma de obstaculización activa que debe investigarse y sancionarse si se confirma su ilegalidad. La administración de Joe Biden, sin embargo, no ha manifestado hasta el momento una posición oficial al respecto.

¿Qué dijo Tony Evers sobre la amenaza de 'Tom Homan'?

Tony Evers no tardó en reaccionar a las afirmaciones de Homan. En un video publicado en sus redes sociales, el gobernador de Wisconsin afirmó que nunca ha violado la ley ni ha incentivado a otros a hacerlo. “Un funcionario de la administración Trump sugirió que podría ser arrestado. Yo no he cometido ningún delito”, aseguró con firmeza.

El mandatario calificó las declaraciones como un intento de politizar una decisión administrativa que busca proteger el debido proceso legal. A su vez, el fiscal general del estado, Josh Kaul, defendió la postura de Evers, asegurando que la recomendación a los empleados estatales de consultar con un abogado antes de colaborar con ICE es simplemente una medida sensata. La tensión entre ambas posturas refleja la creciente división entre los estados y el gobierno federal respecto a cómo abordar el tema de los inmigrantes dentro de Estados Unidos.