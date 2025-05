Breezer Hunter realizaba sus actividades con normalidad cuando de pronto empezó a sentir dolores. Al principio pensó que era algo menor y trató de continuar con su rutina diaria. Incluso los médicos asumieron que se trataba de una infección sinusal común.

Durante varias semanas, Breeze soportó una presión constante en la cabeza, dolores persistentes y una sensación de líquido en los oídos, síntomas que reforzaban el diagnóstico inicial de sinusitis. Sin embargo, los malestares no solo no desaparecieron, sino que se intensificaron: la fatiga la invadía al punto de no poder caminar hasta sus clases sin agotarse.

“Me revisaron varias veces y seguían diciendo que era sinusitis. Me mandaban de vuelta a casa”, contó en una entrevista con TODAY.

No fue sino hasta octubre de 2024, en una nueva consulta, que decidió relatar todo lo que estaba experimentando: debilidad, dolores intensos y un cansancio incapacitante. El médico, preocupado, le indicó una prueba de sangre. A pesar de su temor a las agujas, aceptó hacérsela tras la insistencia médica.

Hunter ya se encuentra fuera de peligro y bajo el cuidado de los doctores Foto: Telemundo

Los resultados no tardaron en llegar. Le informaron que tenía niveles desbalanceados y una anemia severa. Aunque creyó que con suplementos de hierro mejoraría, los médicos fueron directos: necesitaba atención urgente.

Preocupada, buscó por su cuenta los datos en internet y le dijo a su madre que creía tener leucemia. “Ella me pidió que no pensara así, pero yo ya lo sentía”, recuerda.

Finalmente, en el hospital, sus sospechas fueron confirmadas: los exámenes revelaron que padecía leucemia mieloide aguda, una forma agresiva de cáncer en la sangre. Breeze quedó paralizada por el impacto. “No sabía qué significaba eso. Solo pensaba: ¿Es curable? ¿Voy a sobrevivir?”, relató.

Un diagnóstico inesperado y un tratamiento desafiante

El equipo médico del Centro Oncológico MD Anderson inició rápidamente una serie de estudios, incluyendo punción lumbar y aspiración de médula ósea, para definir la mejor estrategia de tratamiento. Comenzó con una quimioterapia intensiva de siete días, combinada con una píldora experimental, dentro de un ensayo clínico dirigido a pacientes con la mutación genética KMT2A.

Aunque en principio se preveían seis ciclos de quimioterapia, su cuerpo respondió tan favorablemente que solo necesitó dos. Posteriormente, recibió 11 sesiones de radioterapia y una nueva ronda de quimioterapia antes de someterse a un trasplante de células madre. Su hermano menor, Roy, fue compatible y se convirtió en su donante.

“La radiación me dejó quemaduras químicas por todo el cuerpo. Fue incluso peor que la primera quimio”, relató.

Durante más de un mes, permaneció hospitalizada y aislada, debido al riesgo de infecciones por su sistema inmunológico debilitado. En varios momentos pensó que no lograría seguir adelante. “Pero sentía que Dios me observaba. Eso me dio fuerzas”, compartió.

Un cáncer que puede confundirse con dolencias comunes

La doctora Courtney DiNardo, del MD Anderson Cancer Center, explicó que la leucemia mieloide aguda puede manifestarse con síntomas comunes, como infecciones persistentes o dolor de cabeza crónico, lo que puede retrasar su diagnóstico. “No siempre se presenta igual, pero muchas veces se confunde con cuadros como sinusitis o neumonía”, señaló.

Breeze participó en un estudio clínico enfocado en mejorar el tratamiento de casos de alto riesgo. Aunque el fármaco aún no cuenta con la aprobación de la FDA, los resultados han sido prometedores. “Su evolución fue excepcional”, destacó la doctora DiNardo. “Es admirable ver cómo enfrentó todo esto con valentía y una actitud tan positiva”.

La leucemia es un cáncer y puede comenzar con manchas en la piel Foto: Cáncer Center

Su historia inspiró a miles

Durante el tratamiento, Breeze decidió compartir su proceso en redes sociales. Uno de sus videos, al estilo del programa “MTV Cribs”, mostraba su habitación de hospital y se volvió viral. Esto le permitió conectar con otras personas en situaciones similares, como Zoe, una niña de 6 años que también lucha contra la leucemia. Ambas forjaron una profunda amistad. “Ella ha pasado por cosas aún más duras que yo. Es una inspiración”, dijo Hunter.

Recientemente, Breeze celebró su graduación universitaria. Fue el primer evento multitudinario al que asistió desde su diagnóstico, marcando un hito emocional en su recuperación. Su sistema inmune está más fuerte, aunque continuará un año más con quimioterapia de mantenimiento.

Un mensaje de advertencia y esperanza

Hunter mira hacia adelante con esperanza. Sueña con volver a nadar, navegar y disfrutar de la vida plenamente. Pero sobre todo, quiere que otros aprendan de su experiencia.

“El cáncer da mucho miedo. Si tienes síntomas como dolores de cabeza persistentes, pérdida de peso o moretones sin explicación, ve al médico. Hacerse un análisis de sangre puede parecer poco, pero puede salvarte la vida”.