Al momento de salir en auto de casa estamos expuestos a distintos sucesos buenos o malos en el día a día. Sin embargo, en esta historia una conductora no tuvo un gran momento. El lugar de los hechos fue en Prospect Park, Pensilvania, el día martes 29 de abril de este año. Una mujer identificada como Christina Marie Solometo, de 44 años, protagonizó una pelea de tránsito con otra conductora por una maniobra que cortó el paso.

Se desconoce quién fue la responsable de este acto, pero generó uno de los momentos más virales en esos días. Y es que una persona que estaba cerca de la zona en su auto grabó la discusión entre ambas mujeres. Aunque, nunca pensó que captaría el momento exacto en donde Solometo defecaría públicamente en el capo del auto de la otra conductora.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Christina Solometo?

El cuerpo policial logró dar con su paradero luego de que el vídeo pasó a ser bastante viral en las redes sociales. Además, la participación de testigos agilizaron más su detención. Una vez con las autoridades, acorde a los documentos judiciales, la intervenida declaró que buscó agredir el rostro de la otra persona involucrada, pero decidió optar por defecar en el auto e irse a su domicilio, indicó Daily Voice

No contento con ello, Solometo fue bastante explícita con los detalles al asegurar que sus heces estaban "limpias", por lo que no tuvo la necesidad de limpiarse antes de retirarse. Por su parte, la familia no se prestó para una entrevista y únicamente dieron a entender que el vídeo viralizado no cuenta la historia completa, así que están en búsqueda de un abogado, explicó NBC 10.

¿Cuál podría ser el futuro legal para Christina Solometo en Pensilvania?

El futuro legal de Christina Marie Solometo es bastante complicado tomando en cuenta sus acciones. A pesar de que pueda ser visto como algo gracioso, las consecuencias legales son bastante serías. Ella fue acusada por acoso, desorden público, daños a la propiedad y exhibición indecente, informó NBC 10.

A pesar de pagar una fianza de US$1.000 y quedar libre, Solometo está a la espera de asistir a una audiencia preliminar para el día 19 de mayo de 2025. El caso aún evaluará todas las pruebas y declaraciones de testigos posibles antes de decidir alguna pena en contra de ella.