Así era el lobo gigante, el temible depredador que dominó América por miles de años y que fue 'revivido' por científicos

El lobo gigante o lobo terriible (Aenocyon dirus) era conocido por su imponente tamaño y su poderosa mordida. Fue uno de los depredadores más temidos de América del Norte durante miles de años. Aunque esta especie se extinguió hace unos 12.500 años, un grupo de científicos de la empresa estadounidense Colossal Biosciences logró 'revivir' a este temible depredador. Este avance fue posible gracias a una compleja combinación de ingeniería genética, ADN fósil y tecnología de clonación animal, que permitió el nacimiento de tres crías de esta mítica especie.

Romulus, Remus y Khaleesi, los nombres asignados a estos tres cachorros del temible lobo gigante, fueron gestados por perras domésticas, parientes cercanas del lobo gris. Las pequeñas crías presentan rasgos distintivos de los lobos prehistóricos, como su imponente tamaño y su denso y claro pelaje.

VIDEO MÁS VISTO Heroico: policía salta al río Arkansas para salvar a un conductor atrapado

¿Cómo eran los lobos gigantes, la bestia prehistórica que habitó América?

El lobo gigante (Canis dirus), conocido también como lobo terrible, fue una de las bestias más formidables que habitaron América durante el Pleistoceno tardío, hace entre 126.000 y 12.000 años. Aunque compartía un gran parecido físico con el lobo gris moderno, era mucho más robusto, con patas proporcionalmente más cortas y una estructura ósea más pesada.

A pesar de su similitud externa, los estudios genéticos han demostrado que no existía una relación tan cercana entre ambos como se pensaba inicialmente. Esta especie evolucionó exclusivamente en América del Norte, adaptándose al ecosistema salvaje de la época, según el biólogo de la Universidad Queen Mary de Londres Laurent Frantz.

El lobo gigante o terrible evolucionó exclusivamente en América del Norte. Foto: IA ChatGPT

Los lobos gigantes podían alcanzar un peso cercano a los 70 kilogramos y medir más de 1.80 metros, superando ampliamente a los lobos grises más grandes de la actualidad. Su imponente tamaño, su dentadura afilada y su fuerza extraordinaria los convertían en depredadores dominantes. Se alimentaban principalmente de grandes presas herbívoras como los caballos prehistóricos, los perezosos terrestres y otras especies que hoy ya no existen.

¿Por qué se extinguieron los lobos gigantes o terribles?

Según un estudio publicado en la revista Nature y mencionado en el portal web de National Geographic, titulado Dire wolves were the last of an ancient New World canid lineage, se cree que el lobo terrible, debido a su tamaño corporal superior al de los lobos grises y coyotes, estaba altamente especializado en la caza de grandes presas como el bisonte.

Al no poder adaptarse a la desaparición de sus principales fuentes de alimento, esta dependencia de presas de gran tamaño habría sido uno de los factores que provocaron su extinción, al finalizar el Pleistoceno, junto a otros impresionantes mamíferos como los osos de cara corta y los enormes felinos, parte de la megafauna que desapareció de América del Norte.