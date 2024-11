Investigadores descubren en Sudamérica fósil del "ave del terror", el mayor depredador después de los dinosaurios

El desierto de la Tatacoa, ubicado en el departamento de Huila, en Colombia, ha vuelto a sorprender a la comunidad científica con el hallazgo de un fósil de forusrácido, conocido popularmente como el "ave del terror". Este depredador prehistórico, que alcanzó hasta dos metros y medio de altura, dominó el ecosistema del Mioceno hace aproximadamente 13 millones de años, después de la extinción de los dinosaurios. El estudio, publicado en la revista Papers in Paleontology, fue dirigido por el reconocido científico argentino Federico J. Degrange, en colaboración con investigadores de Argentina, Colombia, Perú y Estados Unidos.

El fósil, que había pasado inadvertido durante años en el pequeño museo La Tormenta, fue identificado como un fragmento de tibiotarso, un hueso de la pata de las aves, por César Perdomo, un paleontólogo empírico colombiano. Este descubrimiento demuestra que estas aves también habitaban zonas tropicales, desafiando teorías previas que las ubicaban solo en ecosistemas abiertos del Cono Sur. “Estas aves eran verdaderas máquinas de depredación”, señaló el biólogo Andrés Link, coautor de la investigación al medio CNN.

Descubren importante fósil de un ave del terror en el trópico de Colombia

El descubrimiento del fósil MT-0200 marca un hito en la paleontología en Colombia y ofrece una nueva visión de los superdepredadores que habitaron Sudamérica Las aves del terror, o forusrácidos, eran depredadores imponentes, capaces de cazar a otros grandes vertebrados en la cúspide de la cadena trófica. Según el análisis del fósil, esta especie podría haber sido un 5 a 20% más grande que sus parientes conocidos.

Federico J. Degrange señala que, hasta ahora, no había evidencia sólida de que estos superdepredadores tropicales vivieran en ambientes como los de La Venta, un antiguo mosaico de sabanas, bosques y humedales. "Esto redefine nuestra comprensión de cómo se estructuraban los ecosistemas en el Mioceno Medio", precisó Siobhán Cooke, coautora del estudio, a The New York Times.

Desierto de la Tatacoa: un tesoro paleontológico

El Desierto de la Tatacoa es uno de los yacimientos fósiles más importantes de Sudamérica y recientemente ha sido incluido en la lista de 100 sitios de Patrimonio Geológico de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas. Este paraje, que alguna vez fue un exuberante paisaje de bosques y ríos, ha proporcionado fósiles de reptiles, mamíferos y ahora, aves depredadoras.

La preservación de estos vestigios no es casualidad. Científicos y locales han trabajado juntos durante décadas para proteger este tesoro. Según el Servicio Geológico Colombiano, estos fósiles también podrían ayudar a entender cómo el cambio climático ha afectado a los ecosistemas a lo largo del tiempo.

César Perdomo y el papel de la ciencia ciudadana

César Perdomo, un ganadero y coleccionista autodidacta, ha sido clave en el hallazgo de este depredador prehistórico. Desde niño, Perdomo ha recolectado fósiles en la Tatacoa, conservándolos con esmero en su museo "La Tormenta". Sin el trabajo de Perdomo, es posible que este fósil de ave del terror nunca hubiera salido a la luz. "Es un ejemplo de cómo la ciencia ciudadana puede hacer una diferencia", afirma Andrés Link.

Hoy, la colección de Perdomo actúa como un puente entre la academia y la comunidad, el cual inspira a las futuras generaciones a valorar y proteger el patrimonio paleontológico de Colombia.