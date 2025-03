Popular cadena de México se declara en bancarrota bajo Ley de Quiebras de EEUU y cierra 77 sucursales

Declararse en bancarrota puede ser una oportunidad para reorganizar operaciones y avanzar, lo que funciona como una pausa para muchas empresas. Cuando un minorista o restaurante se acoge al Capítulo 11, parte del proceso incluye generalmente el cierre de tiendas con problemas financieros.

Este enfoque puede ser positivo, ya que muchos comercios y restaurantes tienen establecimientos cuya rentabilidad ya no es sostenible. Un claro ejemplo de esto fue la pandemia de COVID-19, que forzó a algunas empresas a permitir que sus empleados trabajaran desde casa o adoptaran horarios híbridos de trabajo.

¿Cuál es la cadena mexicana en bancarrota con casi 80 sucursales cerradas?

Cuando On the Border se declaró en bancarrota bajo el Capítulo 11 el 5 de marzo, cerró 77 sucursales de inmediato, lo que equivale a casi dos tercios de sus establecimientos, según la declaración de bancarrota presentada ante el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia.

Al momento de su declaración, la empresa contaba con 113 contratos de arrendamiento de restaurantes, muchos de los cuales correspondían a locales que ya no estaban operando, según informó la compañía. On the Border tenía la intención de rechazar los contratos de arrendamiento de los locales no operativos en el momento de la solicitud.

Una de las principales fuentes de los problemas financieros de On the Border

En 2024, On the Border gastó alrededor de US$25.3 millones en obligaciones de arrendamiento, de los cuales aproximadamente US$11.9 millones correspondían a tiendas de bajo rendimiento, indicó la empresa. "Las dificultades operativas y la situación financiera de la compañía han generado tensiones significativas en su liquidez debido al pago de las obligaciones de arrendamiento vinculadas a arrendamientos incobrables", agregó.

En otras palabras, la empresa ha estado perdiendo dinero en arrendamientos que superan las ganancias de muchos de sus locales. Como resultado, On the Border ha comenzado a tomar medidas para reducir costos, un proceso que había iniciado incluso antes de su declaración de quiebra bajo el Capítulo 11.