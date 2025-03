El caso de A., una niña de 8 años asesinada en un tiroteo en Guanajuato, México, ha conmocionado a la sociedad. La menor viajaba rumbo a la escuela en compañía de su padre y su hermana cuando sucedió un enfrentamiento armado que involucra a policías. Según el relato del abogado Pablo González Sierra, la pequeña pronunció las palabras "Papi, me dieron, tengo sangre" cuando su progenitor notó que había sido baleada.

El incidente ocurrió cuando el padre de la menor fue intervenido durante una operación por agentes en la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato. Las autoridades aseguran que el hombre estaba involucrado en actividades delictivas, aunque la familia defiende su inocencia.

Niña de 8 años muere tras tiroteo entre con policías de México

La niña de 8 años perdió la vida tras recibir un disparo durante un enfrentamiento armado entre agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y el vehículo en el que viajaba a la escuela con su chofer, su padre y su hermana. El hecho ocurrió el 11 de marzo de 2025.

Según la defensa, un sedán con vidrios polarizados los interceptó mientras transitaban por El Cortijo y de él bajaron hombres armados de civil que abrieron fuego, hiriendo a la menor. Al no identificarse como policías, la familia creyó que eran delincuentes y respondió al ataque. El operativo, señalan medios locales, buscaba detener al padre por una acusación de intento de feminicidio contra su hermana.

"En un momento determinado, el señor Alan, que se encontraba en la parte del piloto, escuchó golpes en la parte trasera de su camioneta, y hasta ese momento no sabía quién iba detrás de él, cuando su hija le dice 'papi, me dieron, tengo sangre', él volteó hacia atrás y le ordenó a su chofer: 'vámonos al hospital'. Fueron a toda prisa para llegar al hospital La Joya y bajaron a la niña en brazos para llevarle una camilla. Hasta esos momentos, no sabían que las personas que los perseguían eran agentes de investigación", explicó el abogado, según Milenio.

Madre de la niña asesinada en tiroteo hace un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum

Marian Paulina Almanza, madre de la pequeña, exigió públicamente que se haga justicia y pidió la intervención directa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y de otras autoridades. La progenitora calificó la muerte de su hija como un "feminicidio cobarde" y cuestionó la actuación de los agentes involucrados.

Además, Almanza denunció que su otra hija, quien presenció el ataque, quedó traumatizada. La familia busca que el caso sea llevado por la Fiscalía General de la República (FGR) para garantizar una investigación imparcial, argumentando que las autoridades locales actuaron de forma irregular.

"Hoy mi amada hija no está conmigo porque la balacearon, fue víctima de un feminicidio, un feminicidio cobarde. Mi otra hija está aterrorizada y tiene miedo de subir un vehículo porque siente que la van a agredir de nuevo y que los van a balacear, ella no puede creer que su hermana no va a estar mañana en su cumpleaños. Le suplico que me ayuden a hacer justicia para mi hija, que no quede impune el único feminicidio que sucedió, porque por falsas denuncias hoy mi esposo no puede estar con nosotros con su niña que tanto amaba", declaró la madre de la menor, quien iba a cumplir 9 años el 13 de marzo.

Familia alega la inocencia del padre respecto a denuncia por intento de feminicidio

El padre de A. enfrenta una orden de aprehensión por tentativa de feminicidio contra su propia hermana. Sin embargo, su defensa sostiene que la acusación es falsa y asegura tener pruebas que demuestran que se encontraba en Querétaro al momento de los hechos. Los abogados presentaron videos de seguridad de un club deportivo como evidencia que, según ellos, descarta la versión de la Fiscalía.

El abogado González Sierra sostiene que la familia había denunciado amenazas y extorsiones previas, por lo que viajaban armados para protegerse. Asimismo, alegó que el operativo fue irregular, sin identificaciones claras, y que la orden de aprehensión, emitida el 9 de marzo, no se ejecutó cuando el acusado acudió a la Fiscalía para denunciar falsas acusaciones.