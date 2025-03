Bank of America inhabilitará cuentas de clientes que no cumplan con este requisito clave

Bank of America inhabilitará las cuentas de clientes inactivas. Mantente informado y realiza transacciones periódicas para evitar que tu cuenta sea clasificada como abandonada. Foto: Barron's.

Bank of America inhabilitará las cuentas de clientes inactivas. Mantente informado y realiza transacciones periódicas para evitar que tu cuenta sea clasificada como abandonada. Foto: Barron's.

Bank of America ha tomado una medida para cumplir con las regulaciones estatales sobre cuentas inactivas. Este cambio podría afectar a miles de clientes si no cumplen con ciertos requisitos. Las cuentas que permanezcan sin actividad durante tres años o más pueden ser transferidas al estado correspondiente, donde se gestionarán como propiedad abandonada.

Para evitar este inconveniente, el banco ha instado a sus usuarios a realizar transacciones regulares y mantenerse informados sobre el estado de sus cuentas. A continuación, te explicamos cómo prevenir que tu cuenta sea clasificada como abandonada. El banco ha detallado en su página web oficial el proceso mediante el cual identifica y gestiona las cuentas clasificadas como inactivas. Según la información proporcionada, una cuenta puede ser considerada abandonada si no registra movimientos durante un período extenso, usualmente de tres años o más.

¿Qué son las cuentas inactivas y cómo evitar que tu cuenta sea inhabilitada?

Las cuentas bancarias son clasificadas como inactivas si no presentan movimientos durante un largo período. En el caso de Bank of America, este período suele ser de tres años. Si no se toman medidas, los fondos pueden ser transferidos al estado como propiedad abandonada. La institución ha indicado que enviará notificaciones a los clientes antes de tomar cualquier acción.

Cuando una cuenta bancaria permanece sin actividad durante un largo tiempo, Bank of America debe reportarla como propiedad abandonada de acuerdo con las leyes estatales. Este procedimiento consiste en transferir los fondos al estado pertinente, donde se mantendrán hasta que el propietario los recupere. Aunque las normativas pueden variar según la jurisdicción, generalmente las cuentas inactivas incluyen saldos de cuentas corrientes y de ahorro, certificados de depósito, cajas de seguridad, cheques de caja no cobrados y valores.

¿Cómo mantener tu cuenta activa?

Para evitar que tu cuenta sea considerada abandonada, Bank of America recomienda revisar periódicamente tus estados de cuenta y realizar transacciones mínimas. Además, es fundamental que mantengas actualizada tu información personal, como direcciones y números de contacto, para recibir las notificaciones del banco a tiempo. Mantener tu cuenta activa es esencial para evitar complicaciones financieras. Bank of America ha resaltado la importancia de realizar transacciones regulares y revisar las notificaciones para evitar que tu cuenta sea marcada como abandonada. La proactividad financiera es la clave para proteger tu dinero.

Las herramientas digitales, como la banca en línea y móvil, son esenciales para seguir de cerca la actividad financiera de manera inmediata. Estas plataformas facilitan el acceso a las cuentas, la consulta de movimientos recientes y la configuración de alertas personalizadas para identificar posibles anomalías. Además, el uso frecuente de estas herramientas indica al banco que la cuenta está activa, lo que previene que sea considerada abandonada.