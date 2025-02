Milei enfrenta su primera denuncia penal por escándalo cripto vinculado a "megaestafa": piden allanar la Casa Rosada

El presidente de Argentina, Javier Milei, se encuentra en el centro de la polémica tras ser denunciado penalmente por su presunta participación en una “megaestafa” relacionada con la criptomoneda $LIBRA. La denuncia, presentada por 4 dirigentes políticos, lo acusa de "asociación ilícita", "estafas" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público". Según el documento judicial, más de 40.000 personas habrían sido afectadas, con pérdidas que superan los 4.000 millones de dólares. Además, los denunciantes piden allanar la Casa Rosada y la Quinta de Olivos.

El escándalo se desató cuando Milei promocionó $LIBRA en sus redes sociales, describiéndola como una iniciativa destinada a "incentivar el crecimiento de la economía argentina". Sin embargo, horas después, el valor de la criptomoneda se desplomó, generando sospechas de una posible estafa tipo "rug pull". Ante la creciente presión, el mandatario eliminó su publicación e intentó justificarse asegurando no estar al tanto de los detalles del proyecto, declarando: "No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión".

¿Cuál fue el papel de Milei en la promoción de $LIBRA?

La participación activa de Milei en la promoción de $LIBRA ha sido objeto de escrutinio. El presidente utilizó su cuenta oficial en la red social X para respaldar la criptomoneda, lo que generó un aumento significativo en su valor. Sin embargo, tras el colapso de $LIBRA, Milei eliminó su publicación y negó cualquier implicación directa, alegando desconocimiento del proyecto. Un análisis financiero de la firma estadounidense Kobbeissi Letter indicó que, tras el incremento, los primeros inversionistas del "emprendimiento" empezaron a retirar sus ganancias, alcanzando un total de 87.4 millones de dólares. Según el informe, “en cinco horas se borraron más de 4.400 millones de capitalización de mercado”.

Milei junto a Julian Peh, responsable de Kip Protocolo, plataforma desde donde se lanzó la cripto $LIBRA. Foto: La Nación.

Esta acción ha sido criticada por diversos sectores, incluyendo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien afirmó: "Desde tu cuenta oficial de X promocionaste una criptomoneda privada... Inflaste su valor aprovechándote de tu investidura presidencial".

Milei respaldó el uso de criptomonedas como alternativa al sistema financiero tradicional, destacándolas como herramientas contra la inflación y en favor de la libertad económica. No obstante, su gobierno ha enfrentado controversias en este ámbito. En octubre de 2023, se reunió con ejecutivos de KIP Protocol, empresa relacionada con el token $LIBRA, para analizar el financiamiento de proyectos mediante blockchain. Aunque el encuentro fue registrado oficialmente, el gobierno niega haber intervenido en el desarrollo del activo digital.

¿Qué implicaciones legales enfrenta el presidente argentino?

La denuncia presentada contra Milei lo señala como "partícipe necesario y fundamental en una asociación que tuvo como eje realizar una estafa histórica a través de criptomonedas". Además del presidente, la acusación incluye a figuras cercanas a su círculo, como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y empresarios vinculados al desarrollo de $LIBRA. Los denunciantes han solicitado medidas judiciales, incluyendo el allanamiento de la Casa Rosada, para recabar pruebas que sustenten la investigación.

Mediante una publicación en X, Milei promocionó a la criptomoneda Libra. Foto: Página 12.

La denuncia se extiende al empresario y CEO de Kip Protocol, Julián Peh, encargado de desarrollar la criptomoneda, además de Hayden Mark Davis, quien envió la infraestructura tecnológica necesaria para $LIBRA. El documento de la denuncia establece: “Una organización concertada en cometer miles de estafas de manera premeditada y en simultáneo. En esta megaestafa tuvo como partícipes necesarios a los que organizaron y crearon el proyecto $LIBRA y también en igual medida a quienes lo promocionaron y dieron confiabilidad y respaldo al proyecto”.

Así respondió el gobierno argentino las acusaciones

En respuesta al escándalo, la Presidencia de la Nación emitió un comunicado en el que Milei instruyó a la Oficina de Anticorrupción para que investigue si algún miembro del gobierno, incluido él mismo, incurrió en conductas inapropiadas relacionadas con la promoción de $LIBRA. El comunicado señala que el presidente está "comprometido con el debido esclarecimiento de este hecho hasta las últimas consecuencias". No obstante, esta acción ha sido vista por algunos críticos como una estrategia para desviar la atención y minimizar su responsabilidad en el asunto.

La demanda alega que la promoción de Milei estuvo coordinada con el anuncio del proyecto y que era improbable que desconociera su existencia. Foto: El Ancasti.

El escándalo de $LIBRA ha generado un intenso debate en Argentina sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos en la promoción de inversiones financieras y la necesidad de una mayor regulación en el mercado de criptomonedas para proteger a los inversores. Mientras las investigaciones continúan, la imagen y credibilidad del presidente Milei se encuentran bajo seria amenaza.