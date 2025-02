Argentina: Milei es acusado de estafa y lavado de dinero tras colapso del memecoin $LIBRA, ¿qué sucedió?

A las 05:01 p.m. ET, Javier Milei, presidente de Argentina, publicó un post en X que serviría de evidencia para acusarlo de estafa y lavado de dinero con el memecoin $LIBRA, un tipo de token cuyo valor depende de la especulación y el hype en redes sociales.

Publicación eliminada de Javier Milei. Foto: The Kobeissi Letter

Todo comenzó pocas horas antes, sin exagerar. El sitio web tiene un enlace a un formulario de Google para 'solicitar financiación' que se habría creado poco antes del lanzamiento, como expone The Kobeissi Letter, una cuenta especializada en X y líder en el análisis de los mercados de capitales globales. Además, el dominio fue registrado solo por un año y no hay información pública sobre el propietario.

Las sospechas en torno a Milei se afianzaron cuando el economista Eduardo Garzón expuso en X que la sociedad Kip Network, responsable del proyecto Viva La Libertad, tendría vínculos directos con el mandatario. "El dueño conoce a Milei y han estado juntos en eventos", afirmó Garzón, quien compartió imágenes como respaldo.

Viva La Libertad Project. Foto: composición LR/The Kobeissi Letter/Eduardo Garzón

El colapso de $LIBRA

Desde el comienzo, la distribución de $LIBRA estuvo completamente manipulada. Un solo grupo controlaba el 82% del suministro total, lo que les daba un poder absoluto para mover el precio a su conveniencia. Sin embargo, esta información nunca fue revelada al público, lo que hizo que muchos inversionistas compraran sin conocer el riesgo real.

PUEDES VER: La carrera global por una reserva estratégica de Bitcoin

Apenas tres horas después del lanzamiento, los insiders o personas con información privilegiada comenzaron a vender sus tokens en grandes cantidades, logrando retirar US$ 87,4 millones antes de que el precio colapsara. Como resultado, la oferta de tokens en el mercado aumentó drásticamente, generando una fuerte caída en su valor.

Grupos de tokens de Libra y retiro de US$ 87,4 millones. Fuente: Bubblemaps

Pero la estrategia de los insiders no terminó ahí. En lugar de vender directamente en los exchanges, manipularon la liquidez del token usando Meteora, una plataforma financiera en la blockchain de Solana. Allí, añadieron grandes cantidades de $LIBRA pero, en vez de mantener un equilibrio, retiraron dólares digitales (stablecoins) y SOL (la criptomoneda principal de Solana).

Esta jugada dejó al token sin suficiente respaldo financiero, lo que aceleró el colapso de su precio. Con cada venta, había menos liquidez para sostener el valor de $LIBRA, lo que llevó a una caída en línea recta.

PUEDES VER: Cynthia Lummis liderará la Reserva Estratégica de Bitcoin desde el Comité de Activos Digitales

Retiro de SOL. Foto: The Kobeissi Letter

Antes de desplomarse, $LIBRA alcanzó una capitalización de mercado de US$ 4,6 mil millones, lo que atrajo a miles de inversionistas minoristas. Sin embargo, cuando el precio comenzó a caer, las grandes ventas de los insiders fueron absorbidas por pequeñas compras, lo que significa que muchas personas comunes compraban sin darse cuenta de que el precio estaba en caída libre.

Colapso de $LIBRA. Fuente: The Kobeissi Letter

El 27% de las transacciones fueron ventas, pero por cada vendedor había dos compradores, lo que indica que los grandes inversores lograron vender mientras los minoristas quedaban atrapados. En total, se negociaron más de US$ 1,1 mil millones antes de que el mercado se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo.

Según Cointelegraph, el token $LIBRA subió brevemente a una capitalización de mercado máxima de US$ 4,56 mil millones a las 10:30 pm UTC el 14 de febrero antes de caer más del 94% a la capitalización de mercado actual de US$ 257 millones en solo 11 horas desde que el token debutó para negociar en intercambios descentralizados, según muestran los datos de Dex Screener.

$LIBRA hoy. Foto: The Kobeissi Lette

“Es oficial. Uno de los cinco lanzamientos de memecoin más grandes de la historia vino acompañado de la destrucción de capital minorista MÁS RÁPIDA de la historia. Desde su lanzamiento, la moneda solo ha visto 4 velas verdes CADA HORARIO. Los traders están registrando pérdidas de $LIBRA de -$5 MILLONES o más.Realmente una locura”, tuiteó The Kobeissi Letter hace unas horas.

Traducción del caso $LIBRA

Imagina un mercado donde se venden naranjas ($LIBRA). Para comprarlas, la gente usa dinero (USD o SOL).

En una situación normal, si alguien quiere vender sus naranjas, necesita que haya compradores con dinero para pagarlas. Si muchas personas compran, el precio de las naranjas se mantiene o incluso sube.

¿Qué hicieron los insiders? En lugar de vender directamente sus naranjas, primero pusieron muchas en el mercado, pero sacaron poco a poco el dinero disponible. Es decir, dejaron muchas naranjas, pero se llevaron los billetes.

Cuando finalmente quisieron vender, ya no quedaba suficiente dinero circulando en el mercado, así que el precio de las naranjas se desplomó (-90%) porque no había compradores con dinero.

“Si Donald Trump, cuando su $TRUMP llegó a US$ 75, hubiese vendido US$ 50 millones de sus propios tokens, habría provocado el mismo colapso que ocurrió con $LIBRA. Eso no puede hacerlo porque incurriría en una estafa: al controlar la mayor parte del suministro, domina el mercado”, explicó el periodista argentino Alejandro Gamero a La República.

Piden la cabeza de Javier Milei

De acuerdo con el diario La Nación, la oposición pide armar una comisión en el Congreso para investigar a Milei por el escándalo de $LIBRA.

Último post en X de Javier Milei sobre caso $LIBRA. Foto: captura de pantalla

A detalle, los diputados de la Coalición Cívica han solicitado la creación de una comisión investigadora para determinar si el presidente Javier Milei incurrió en una conducta sancionable al promocionar una criptomoneda que, en cuestión de horas, generó millonarias pérdidas para inversores.

“Hay que tener presente que el Presidente habría incurrido en una posible violación a la ley de Ética Publica, es aplicable también el artículo 265 del Código Penal y artículo 19 de Ley de Entidades Financieras”, argumentó el diputado Maximiliano Ferraro, en diálogo con el diario mencionado.

Por su parte, el diputado Esteban Paulón, del Partido Socialista, presentó un proyecto de resolución solicitando que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, comparezca ante el Congreso para brindar explicaciones sobre el escándalo en torno a $LIBRA.

Javier Milei publicó en X una declaración culpando a los oponentes políticos. Fue reposteado por Manuel Adorni, el vocero presidencial del presidente de Argentina.