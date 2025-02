En Argentina, un delincuente que se desplazaba en su motocicleta, en un intento de evadir a las autoridades tras un intento de robo, ingresó abruptamente a la vereda de una heladería y embistió a dos niños, así como a una mujer que llevaba a otro menor en brazos.

El hecho, de gran violencia, ocurrió en las inmediaciones de la entrada de un reconocido establecimiento de venta de helados, situado en la intersección de la ruta provincial 197 y la calle Polonia, en la localidad bonaerense de José C. Paz. Todo el incidente quedó registrado en las cámaras de seguridad del comercio, lo que permitirá esclarecer los detalles del suceso.

Cámaras de seguridad captaron el atropello

Las grabaciones de seguridad captaron el momento en que el delincuente llegó a la esquina y, al verse rodeado por los agentes municipales que lo perseguían también en motocicleta, giró abruptamente e invadió la vereda en un intento desesperado por escapar.

La primera persona en ser atropellada fue una niña que acababa de salir de la heladería y no tuvo oportunidad de reaccionar ante la repentina aparición del asaltante. El impacto la derribó de inmediato, dejándola tendida en el suelo. A escasa distancia, el motociclista embistió a una mujer que cargaba a un bebé en brazos. El golpe la alcanzó de costado, lo que la hizo caer, aunque la colisión no fue tan severa. No obstante, tanto ella como el pequeño sufrieron contusiones tras el impacto.

La última víctima fue otro menor que se encontraba unos metros más adelante. A pesar de que logró percatarse de la moto y apartarse ligeramente, no pudo evitar ser alcanzado, recibiendo un golpe que lo hizo caer al suelo.

Aún no se ha logrado identificar al delincuente

Tras arrollar a las víctimas, el delincuente prosiguió su huida por la vereda y luego se incorporó a la avenida, circulando en contramano a alta velocidad. Hasta el momento, las autoridades no han brindado información oficial sobre la identidad del motociclista ni han confirmado si logró ser capturado.

El violento episodio ha generado gran preocupación entre los vecinos de la zona, quienes expresaron su indignación y exigen mayores medidas de seguridad ante el incremento de delitos en el área. Residentes y comerciantes manifestaron su temor por la falta de control y solicitaron una mayor presencia policial para prevenir nuevos hechos delictivos. Mientras tanto, la policía continúa con las investigaciones correspondientes.

