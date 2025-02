Sheinbaum defendió a migrantes mexicanos en EE. UU. ante campaña de deportación de Trump: "Generan el 10% del PIB"

Días antes de asumir el cargo, el ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una serie de medidas a fin de reforzar la seguridad fronteriza y limitar el acceso a programas de regularización para migrantes indocumentados. En este contexto, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, ha salido en defensa de los connacionales que viven en EE. UU. y ha criticado la política antiinmigrante del gobierno de Trump.

Sheinbaum destacó la importancia de los migrantes mexicanos en la economía de EE. UU., y destacó su papel en sectores clave como la construcción, la agricultura y los servicios. “Que sepan nuestros paisanos que son unas héroes y heroínas de la patria, que si los mexicanos no estuvieran en Estados Unidos trabajando, Estados Unidos no es lo que es, porque los mexicanos y mexicanas generan el 10% del PIB de los EE. UU. ”, afirmó en la entrega de tarjetas de Pensión Mujeres Bienestar en el municipio de Emiliano Zapata del estado de Veracruz el viernes 14 de febrero.

¿Cuáles son las nuevas medidas migratorias de Trump?

Trump ha justificado estas medidas tomadas para reducir la inmigración irregular y acelerar deportaciones al argumentar que el flujo de migrantes "amenaza la seguridad nacional y la estabilidad económica" de EE. UU. En un discurso en la Casa Blanca, Trump declaró: "No podemos permitir que nuestra nación siga siendo invadida. La única forma de restaurar el orden es aplicar las leyes de manera estricta y sin concesiones".

Asegurar la frontera, reformar la política migratoria y acabar con las políticas de inclusión fueron los anuncios de Trump en su primer día de su segundo mandato. Foto: InSight Crime.

Esta postura ha generado preocupación en México, donde miles de familias temen ser separadas debido a las deportaciones. Sheinbaum advirtió que su gobierno no será indiferente ante posibles violaciones a los derechos humanos de los migrantes. "México debe exigir un trato digno para nuestros compatriotas. No podemos aceptar políticas que atenten contra su bienestar", señaló.

El gobierno de Trump presentó una propuesta para limitar el derecho de ciudadanía por nacimiento, protegido por la 14ª Enmienda de la Constitución. Aunque un juez federal de Seattle suspendió temporalmente la medida, este intento representa un esfuerzo significativo de su administración por debilitar derechos establecidos desde el siglo XIX.

Aranceles, migración y tráfico de drogas: temas de conversación entre EE. UU. y México

Claudia Sheinbaum reiteró su compromiso con la defensa de la soberanía de México en el marco de las negociaciones con Estados Unidos sobre aranceles, migración, tráfico de drogas y armas, y la designación de cárteles como grupos terroristas. Enfatizó su postura al afirmar: “México no está en venta, que la patria no se vende, que la soberanía no se negocia, que aquí estamos los mexicanos y las mexicanas para defender nuestra patria”.

Desde enero, tras la toma de posesión de Trump como presidente de EE. UU., Sheinbaum ha reafirmado su mensaje. Trump, quien en su campaña prometió deportaciones masivas y un mayor control fronterizo para impedir el ingreso de drogas y migrantes indocumentados, ha mantenido su postura. En el marco del 14 de febrero, Sheinbaum resaltó la importancia de "amar a la patria, al pueblo, a la naturaleza y a los mexicanos".

Trump calificó de "amistosa" la conversación con Sheinbaum, además de confirmar que se llegaron a acuerdos. Foto: France 24.

EE. UU. anuncia reducción de migración ilegal tras reforzamiento de frontera

El gobierno de EE. UU. aseguró que el despliegue de 10.000 elementos de la Guardia Nacional (anunciado por Trump y Sheinbaum tras una conversación "amistosa) en la frontera con México ha contribuido a reducir la migración ilegal hacia su territorio. El secretario de Estado, Marco Rubio, expresó la satisfacción de Washington durante una conversación telefónica con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente.