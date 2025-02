Este es el país más pequeño de América Latina: es menos extenso que Carabayllo y sus habitantes no hablan español. Foto: composiciónLR/SeñalAlternativa/PrensaLatina.

América Latina alberga países de grandes dimensiones como Brasil y Argentina, pero también naciones que, aunque pequeñas en territorio, poseen una identidad cultural y política bien definida. El ejemplo más claro es el país más pequeño del continente: con solo 260 kilómetros cuadrados de superficie no es más grande que el distrito limeño de Carabayllo, en Perú. Su población no supera los 53.000 habitantes y su idioma oficial no es el español.

Ubicado en el Caribe, es un destino turístico reconocido por sus playas paradisíacas y su historia colonial. A pesar de su reducido tamaño, esta nación ha logrado destacarse en la región gracias a una economía basada en el turismo, los servicios financieros y la exportación de azúcar.

¿Cuál es el país más pequeño de América Latina?

San Cristóbal y Nieves es el país más pequeño de América Latina y el Caribe, con un territorio que abarca 260 kilómetros cuadrados. Comparado con Carabayllo, el distrito más extenso de Lima, que tiene aproximadamente 346 km², este Estado insular es aún más reducido.

La nación está compuesta por dos islas principales: San Cristóbal y Nieves, ambas situadas en la región noreste del Caribe. Su capital, Basseterre, se localiza en la isla de San Cristóbal y es el centro político y económico del país. Aunque su tamaño es modesto, este país cuenta con un sistema político democrático estable y una economía enfocada en el turismo y las inversiones extranjeras.

Desde su independencia en 1983, este territorio ha fortalecido su soberanía y su presencia en organismos internacionales. Actualmente, es un destino atractivo para inversionistas gracias a su programa de ciudadanía por inversión, que permite obtener la nacionalidad a cambio de contribuciones financieras al país.

¿Cuál es el idioma oficial de San Cristóbal y Nieves?

A diferencia de la mayoría de los países de América Latina, donde el español es la lengua predominante, el idioma oficial de San Cristóbal y Nieves es el inglés. Esta herencia proviene de la colonización británica, que comenzó en 1623, cuando los ingleses establecieron un asentamiento en la isla, convirtiéndola en la primera colonia británica en el Caribe.

El inglés es utilizado en todos los ámbitos oficiales, educativos y comerciales del país. No obstante, en la comunicación cotidiana, muchos habitantes hablan un dialecto criollo basado en el inglés, con influencias africanas y caribeñas, similar al que se encuentra en otras islas anglófonas de la región.

A pesar de la cercanía geográfica con países hispanohablantes como República Dominicana y Venezuela, el español no es un idioma común en San Cristóbal y Nieves. Sin embargo, debido al crecimiento del turismo y la llegada de migrantes de América Latina, algunos residentes han aprendido nociones básicas del idioma.

¿Cuáles son los 5 países más pequeños de América?

América es un continente diverso, con países de distintas dimensiones. A continuación, se presenta un listado de las cinco naciones más pequeñas del continente, liderado por San Cristóbal y Nieves.