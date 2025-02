La Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), anunció la construcción del Viaducto Las Américas, una infraestructura que busca optimizar el tránsito vehicular en Lima centro. Con 400 metros de extensión, la obra tiene como objetivo agilizar la conexión entre los distritos de La Victoria, San Luis y San Borja, al integrarse con la Vía Expresa Paseo de la República. Sin embargo, este megaproyecto vial ha generado un rechazo tajante por parte de los vecinos del sector Balconcillo, quienes denuncian falta de transparencia en su ejecución y ausencia de consulta vecinal.

Los vecinos de la Victoria han manifestado su preocupación por posibles afectaciones ambientales y lo que consideran un trato excluyente por parte de las autoridades municipales. Afirman que el proyecto se impuso sin diálogo ciudadano, lo que ha desatado protestas y un fuerte malestar entre los residentes. “Este proyecto viene desde el 2016. Con este gobierno, saltándose todos los procesos que tienen que seguir con la consulta vecinal, de frente se lo promociona en las redes sociales sin haber hecho ninguna consulta”, expresó uno de los manifestantes.

Megaproyecto vial que conectará La Victoria, San Luis y San Borja

El Viaducto Las Américas es una obra que forma parte de un plan integral para mejorar la circulación vehicular en el centro de Lima. La iniciativa contempla la construcción de un paso elevado de 400 metros que se ubicará sobre la avenida Paseo de la República, a la altura de la avenida México, e ingresará a la avenida Las Américas.

El proyecto promete reducir la congestión, mejorar la seguridad vial y optimizar el flujo de tránsito en una de las zonas más críticas de la capital. Se espera que la infraestructura genere un par vial complementario a las avenidas Canadá y Javier Prado, lo que permitiría un mayor orden en la circulación de vehículos particulares y transporte público.

Además del viaducto, el plan municipal incluye la remodelación de las avenidas Las Américas y Palermo, así como la renovación de dos óvalos internos. Estas intervenciones buscan ofrecer una mejor experiencia de movilidad a los limeños, permitiendo mayor rapidez en los desplazamientos y menos tiempo en el tráfico.

Vecinos de La Victoria rechazan la construcción del viaducto Las Américas

A pesar de los beneficios expuestos por la Municipalidad de Lima, el proyecto ha generado un fuerte rechazo entre los vecinos de Balconcillo, quienes denuncian falta de información, imposición del proyecto y riesgos ambientales.

Los manifestantes aseguran que no fueron consultados sobre la construcción del viaducto y que, pese a haber enviado una carta con más de 500 firmas, las autoridades no tomaron en cuenta su opinión. “Mandamos una carta con 500 y tantas firmas, oponiéndonos. Cualquier obra que tenga que hacer la municipalidad debe ser la consulta vecinal. Los representantes de la Municipalidad de La Victoria no están”, manifestó una de las vecinas afectadas.

Otro punto que preocupa a los ciudadanos es el posible impacto ambiental que tendría la obra en la zona. “Estamos en contra por todos los daños que va a originar, empezando por el impacto ambiental. Apelamos a la poca transparencia que ha habido desde la Municipalidad de Lima”, denunció una de las manifestantes.

Los vecinos también señalaron que no se oponen a la modernización de la zona, pero exigen ser tomados en cuenta. “No ha habido sensibilización, no ha habido información al vecino. Este no es un proyecto nuevo, siempre hacen caso omiso a la participación ciudadana. Nadie dice que no se mejore (la zona). Nos han empujado, nos han ninguneado”, criticó otra residente de Balconcillo.

Emape desmiente rumores sobre el viaducto Las Américas

Ante las críticas y la preocupación de los vecinos, la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) publicó un video en sus redes sociales con el objetivo de desmentir ciertos rumores en torno a la obra.

Según la entidad municipal, las áreas verdes de la berma central no serán eliminadas, y el viaducto no cubrirá toda la avenida, como temen los vecinos. Además, indicaron que solo el 20% del viaducto estará sobre la avenida Las Américas y que los soportes estarán ubicados únicamente sobre un carril de la vía, respetando las áreas verdes.

“Este viaducto es solo una parte de un gran proyecto que mejorará la conexión entre la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes y los distritos de La Victoria, San Luis y San Borja. Como parte del proyecto, las avenidas Las Américas y Palermo quedarán como nuevas y hasta renovaremos los dos óvalos internos”, explicó Emape en el video.

Asimismo, aseguraron que la obra incluirá un trabajo paisajístico para embellecer la zona sin afectar a los vecinos de Balconcillo.