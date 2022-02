Una mujer de 32 años murió el martes 1 de febrero luego de someterse a un procedimiento estético en una clínica clandestina ubicada en Las Condes, Santiago de Chile.

La víctima fue identificada como Leslie Vergara Pavez. Ella se dirigió al recinto que funcionaba en una casa particular para ser sometida a un aumento de glúteos con supuesto colágeno.

Vergara sufrió complicaciones por lo que debió ser trasladada hasta un recinto hospitalario en donde, finalmente, perdió la vida. Sin embargo, una de sus mejores amigas ofreció declaraciones a medios chilenos y afirmó que los responsables de la clínica no querían llevar a Leslie a un centro de salud para ser atendida debido a la negligencia.

“Llegué a la supuesta clínica y, a eso de las 22:00 horas, toqué la puerta, el timbre y nadie me respondía (...) Un caballero me abrió la puerta (…) Me dijo que no estaban, que se habían tenido que ir de urgencias a la Clínica Cordillera. Ahí llegó Jorge Flores (detenido) con un vecino que dijo que escuchó gritos y ofreció su ayuda. Él vio cómo arrastraron a mi amiga ”, contó a canal 13.

El testigo contó que una de las señoras dijo que no era necesario llevar a Vergara a la clínica. “Ella le pegaba en la cara y le decían que reaccionara. Le pusieron oxígeno. El vecino es el único que la quería llevar”, dijo.

Posteriormente, la mujer fue trasladada hasta clínica Cordillera por las mismas personas que la atendieron en el supuesto centro estético.

PUEDES VER: Muere una joven embarazada al engancharse su cabello durante una entrevista de trabajo

Luego de que los testigos ofrecieron sus declaraciones, el personal de Carabineros detuvo a cuatro personas. Una de ellas es el dueño del inmueble y los demás están involucrados en el procedimiento que acabó con la vida de Leslie Vergara.

El recinto ya había sido clausurado en 2019; no obstante, continuaba ofreciendo sus servicios por medio de las redes sociales, reseñó Bio Bio Chile.