Alerta máxima en Walmart | Una pareja es hallada muerta dentro del estacionamiento del supermercado: La razón aterra a todos los clientes Un trágico suceso sacudió a Surrey, Estados Unidos, donde un hombre y una mujer fueron asesinados a balazos en el estacionamiento de un Walmart.

Una pareja es hallada muerta dentro del estacionamiento de un Walmart. Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Hace unos días, se reportó un terrible suceso que ha alarmado a toda una ciudad, luego de que se revelara de que un hombre y una mujer perdieron la vida tras ser baleados en el estacionamiento de un Walmart ubicado en el noroeste de Surrey, Estados Unidos, durante la noche del domingo, pero ¿qué ocurrió? En esta nota, te contamos todos los detalles.

Las primeras investigaciones indicaron que este lamentable suceso podría estar relacionado con un ajuste de cuentas entre grupos delictivos; sin embargo, las autoridades siguen investigando el caso para aclarar los motivos tras este ataque.

Pareja fue encontrada muerta en su auto dentro de un estacionamiento de Walmart

Hombre y mujer son encontrados muertos dentro de un estacionamiento del Walmart

De acuerdo con 'Vancouver' y diversos medios internacionales que compartieron información inédita, los hechos ocurrieron alrededor de las 10.38 p. m., cuando los agentes del Servicio de Policía de Surrey recibieron un llamado desde el estacionamiento del Walmart ubicado en la intersección de 88 Avenue y 124 Street.

La noche del domingo 15 de noviembre del 2026, las autoridades llegaron al estacionamiento de una tienda Walmart en Surrey, Columbia Británica, donde descubrieron sin vida a un hombre y una mujer asesinados.

Tal como afirmó RED FM Vancouver, las víctimas, un hombre de 23 años y una mujer de 24, ambos residentes de Delta y de ascendencia surasiática, eran pareja. Los paramédicos hallaron a las personas dentro de un Ford Mustang rojo con múltiples heridas de bala y pese a que intentaron reanimarlos en el mismo lugar, fallecieron poco después de ser trasladados a un hospital.

¿Qué más detalles se conocen sobre este hecho?

Según lo señalado por la sargento Freda Fong en declaraciones a Noticias de la CBC, este ataque posee todas las características de crimen organizado.

Por último, se conoció que el hombre contaba con antecedentes policiales por delitos relacionados con armas de fuego. Asimismo, menos de 15 minutos después del tiroteo, se reportó el incendio de un sedán blanco en la cuadra 9700 de Princess Drive. Por su parte, las autoridades, en comunicación con Vancouver Sun, indicaron que ese vehículo está vinculado al crimen y se presume que fue utilizado por los agresores para escapar del lugar y deshacerse de todas las evidencias.