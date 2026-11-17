Es oficial | FDA anunció el retiro de medicamento para la presión arterial muy utilizado en EE.UU.: Estaría contaminada con partículas metálicas La FDA anunció el retiro voluntario de cápsulas de propranolol de 60 mg por contaminantes metálicos, sin reportar hasta ahora casos de daño a las personas.

FDA anunció el retiro de medicamento para la presión arterial muy utilizado en EE.UU.

FDA anunció el retiro de medicamento para la presión arterial muy utilizado en EE.UU. Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) acaba de anunciar el retiro voluntario de un medicamento muy utilizado para controlar la presión arterial debido a que estarían contaminados con partículas metálicas. Si bien no se ha registrado ninguna persona afectada, te diremos cómo identificarlo y así evitar su consumo.

¿Qué medicamento ha sido retirado, según la FDA?

El producto afectado son específicamente las cápsulas de propranolol hidrocloruro de liberación prolongada de 60 mg , que se han distribuido en frascos de 100 unidades. Estos medicamentos fueron comercializados tanto a mayoristas como a farmacias en todo Estados Unidos entre el 26 de octubre y el 4 de noviembre de 2026.

La medida fue anunciada por la farmacéutica Breckenridge Pharmaceutical, Inc. y comprende un lote de cápsulas de liberación prolongada de propranolol de 60 miligramos, fabricadas por Adare Pharma y distribuidas en distintas partes del país.

Si crees que tienes parte del lote afectado, le recomendamos a los consumidores revisar los datos que aparecen en el empaque:

Medicamento: Propranolol Hydrochloride Extended-Release Capsules, USP

Concentración: 60 mg

Presentación: Frasco de 100 cápsulas

Código NDC: 51991-817-01

Número de lote: PK25110035

Fecha de vencimiento: mayo de 2029

¿Por qué razón fue retirado este medicamento del mercado de EE.UU.?

La razón principal del retiro de medicamentos se debe a la presencia de fragmentos de metal que podrían ocasionar daños en el organismo si los pacientes ingieren las cápsulas afectadas. De acuerdo al aviso de la compañía, existe el riesgo de sufrir laceraciones de los tejidos blandos de la cavidad oral, el esófago, el estómago o el intestino.

Asimismo, hasta el momento del anuncio, la empresa indicó que no tiene conocimiento de algún caso sobre los efectos adversos relacionados con este retiro.

¿Qué debes hacer si tienes este medicamento en casa?

La recomendación principal de la empresa es que quienes tengan cápsulas pertenecientes al lote mencionado deben dejar de consumirlas inmediatamente y se comuniquen con su médico para recibir indicaciones. "Los consumidores deben devolver cualquier cantidad no utilizada del producto afectado a la farmacia donde lo obtuvieron", se lee en el comunicado.

Por último, la compañía ha solicitado a los distribuidores, farmacias y establecimientos comerciales revisar sus inventarios para retirar las unidades involucradas.