UEFA sanciona a Inglaterra por cánticos contra el papa León XIV en partido de la Nations League El acto discriminatorio tuvo lugar el pasado domingo 15 de noviembre durante el triunfo de los ingleses sobre España en Madrid. La UEFA aplicó un castigo económico e impuso una advertencia.

La UEFA sancionó a la Federación Inglesa de Fútbol por los cánticos discriminatorios de algunos hinchas contra el papa León XIV y el Ejército Republicano Irlandés durante el triunfo de su selección frente a España por la Nations League. La decisión incluye una multa y una prohibición condicional de venta de entradas.

La medida contempla que el conjunto inglés no pueda vender entradas a sus aficionados para un partido europeo como visitante si incurre en una infracción similar. La restricción quedó en suspenso durante dos años, periodo en el que la federación deberá evitar nuevos incidentes de esta naturaleza.

UEFA sanciona a Inglaterra por cantos contra el papa

La Comisión de Control, Ética y Disciplina de la UEFA impuso la sanción tras calificar los cánticos escuchados en el estadio como conducta racista o discriminatoria. El reglamento del organismo prohíbe expresiones que atenten contra la dignidad de personas o colectivos por motivos religiosos, raciales, étnicos u otras características protegidas. La entidad también dispuso una multa de 15.000 euros.

Durante el encuentro, algunos hinchas ingleses corearon una frase ofensiva contra el papa y el Ejército Republicano Irlandés (IRA): 'Malditos el Papa y el IRA (Fuck the Pope and the IRA)'.

Federación Inglesa condena cánticos contra el papa León XIV

La Federación Inglesa condenó los cánticos y comunicó que colaboraría con la policía para identificar a responsables y adoptar las medidas correspondientes. La polémica también tiene como antecedente los insultos racistas sufridos por futbolistas ingleses en España en 2004; antes del reciente duelo, el técnico Thomas Tuchel recordó a su equipo los protocolos contra el racismo.

En otro caso de cánticos discriminatorios en estadios españoles, la FIFA sancionó este año a la Federación Española con una multa de 15.000 libras esterlinas y el cierre parcial de las gradas para su siguiente amistoso. Los gritos contra musulmanes se produjeron durante un partido amistoso ante Egipto disputado en Barcelona.