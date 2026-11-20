¿Piensas viajar por Thanksgiving? Esta es la alarmante recomendación de una abogada de inmigración sobre el ICE: "No es momento..." La abogada de inmigración advierte a los titulares de Green Card sobre los riesgos de viajar antes de Thanksgiving, en medio de un aumento de detenciones.

La alarmante recomendación de una abogada de inmigración sobre el ICE. Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

La abogada de inmigración Jodi Goodwin habló con The Washington Post y recomendó a sus clientes con Green Card evitar los viajes ante el aumento de detenciones a residentes permanentes e indocumentados. La advertencia, publicada antes de Thanksgiving, pone en alerta el riesgo que corren estas personas al atravesar los controles al regresar a Estados Unidos.

"Les digo a todos mis clientes: si tienen residencia permanente, quédense en casa. No viajen, no es un buen momento para eso", afirmó la especialista de Texas.

¿Cuál fue la advertencia de la abogada sobre viajar con Green Card previo a Thanksgiving?

Goodwin ha realizado esta advertencia debido a los casos en los que las autoridades utilizaron información del pasado de residentes para detenerlos. "Usarán cualquier cosa para intentar detener a alguien", de acuerdo con el reportaje de The Washington Post.

La recomendación de la abogada es distinta a las reglas oficiales del gobierno estadounidense: el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis) indica que los residentes permanentes pueden viajar al exterior y que las salidas breves generalmente no afectan su estatus; sin embargo, para regresar después de un viaje temporal, la agencia señala que deben presentar una tarjeta de residencia válida y vigente.

Reglas del USCIS para migrantes con Green Card acerca del regreso tras un viaje corto

Para las personas que salen del país por visitas familiares o compras, los casos muestran que pese a haber cruzado antes sin inconvenientes podría generar revisiones posteriores de antecedentes. El Uscis también aclara que un permiso de reingreso no garantiza la admisión: las autoridades tienen que determinar si la persona reúne todos los requisitos para ingresar.

Ten en cuenta que existe un documento: el formulario I-407 registra el abandono voluntario de la residencia permanente. Este papel oficial establece que ninguna ley obliga a completarlo, firmarlo o presentarlo, y permite solicitar una audiencia si se cuestiona una acusación de abandono de estatus.

Por último, el hecho de firmarlo implica renunciar a esa audiencia sobre el abandono de la residencia según lo establecido por el USCIS.