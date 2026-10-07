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Confirmado | FDA anuncia el retiro de más de 100.000 cajas de Gatorade en gran parte de EE.UU.: ¿A qué sabores aplica?

La empresa PepsiCo también confirmó la retirada de sus bebidas hidratantes Gatorade y anunció que fueron distribuidos en decenas de estados de EE.UU.

FDA anuncia el retiro de más de 100.000 cajas de Gatorade en Estados Unidos.
FDA anuncia el retiro de más de 100.000 cajas de Gatorade en Estados Unidos. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
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De acuerdo con lo registrado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), PepsiCo anunció el retiro del mercado de aproximadamente 122.021 cajas de Gatorade de 28 onzas que fueron distribuidas en al menos 37 estados de Estados Unidos. Si bien la medida se inició voluntariamente el pasado 25 de diciembre, las personas deben revisar sus refrigeradoras o cocinas por si lo tienen en su hogar y qué hacer si ya lo consumieron.

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Todo lo que debes saber sobre el retiro de Gatorade en Estados Unidos

Inicialmente debes saber que el retiro voluntario involucra a 4 variedades que son: Gatorade Lemon Lime, Gatorade Lemon Lime Zero, Gatorade Orange y Gatorade Orange Zero, debido a que todos cuentan con la presencia de amarillo n°5 y/o amarillo n°6 no declarados en el etiquetado, según el informe de la FDA.

FDA confirma el retiro de estos sabores de Gatorade en EE.UU.

FDA confirma el retiro de estos sabores de Gatorade en EE.UU.

La entidad señala que PepsiCo inició la retirada del producto el 25 de septiembre, pero recién el 2 de octubre, la FDA actualizó la clasificación de retiro a Clase II que solo aplica cuando el uso o la exposición a un producto defectuoso puede causar consecuencias adversas para la salud de manera temporal.

Asimismo, la medida se produce en un momento en el que la FDA está impulsando una transición para reducir los colorantes sintéticos derivados del petróleo en los alimentos comercializados en EE.UU.

¿Dónde se han vendido las cajas de Gatorade?

Los productos incluidos en la retirada se han distribuido en 37 estados del país: Alaska, Alabama, Arkansas, Arizona, California, Colorado, Florida, Georgia, Hawái, Iowa, Idaho, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Michigan, Minnesota, Missouri, Mississippi, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Nebraska, Nueva Jersey, Nuevo México, Nevada, Nueva York, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Washington y Wisconsin.

Además, el registro de la FDA identifica diversos códigos de lote y fechas vinculadas a los productos. Algunos de ellos son:

  • Lote 091026 DL — June 7, 2027
  • Lote 091126 DL — June 8, 2027
  • Lote 072226 DT — April 18, 2027
  • Lote 072426 TL — April 20, 2027
  • Lote 073126 TL — April 27, 2027
  • Lote 072926 TL — April 25, 2027
  • Lote 073026 TL — April 25, 2027
  • Lote 081026 TL — May 7, 2027
  • Lote 082126 OA — April 18, 2027
  • Lote 080126 DL — April 28, 2027
  • Lote 082026 DL — May 17, 2027
  • Lote 083126 DT — June 7, 2027
  • Lote 082526 KM — May 22, 2027
  • Lote 090426 KM — June 1, 2027
  • Lote 072726 TL — April 23, 2027

¿Gatorade ya no utilizará estos colorantes?

PepsiCo había establecido compromisos para cambiar ciertos productos de Gatorade y de acuerdo con la información suministrada, la compañía tiene previsto eliminar los colorantes artificiales de su gama completa de barras de polvos en la primavera de 2026.

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