La mejor noticia en EE.UU. | Entregarán pavos y alimentos gratis por Thanksgiving 2026: Fechas y lugares para recoger los productos Los habitantes de esta ciudad tendrán la gran oportunidad de disfrutar de una cena tradicional por el Día de Acción de Gracias totalmente gratis.

A poco menos de diez días de Thanksgiving Day 2026, muchas familias están pensando en la preparación de la cena y a raíz de ello, tenemos buenas noticias porque si vives en Dallas-Fort Worth, podrás acceder a pavos y alimentos totalmente gratis. Si estás pensando en aprovecharlo, te diremos las fechas y los lugares exactos para que acudas.

El Día de Acción de Gracias 2026 se celebrará el jueves 26 de noviembre en Estados Unidos y si bien faltan dos semanas para dicha fecha, diversas iglesias, bancos de alimentos y organizaciones comunitarias del metroplex de Dallas-Fort Worth ya están brindando ayuda para las personas que lo necesitan y así puedan preparar la respectiva cena.

¿Dónde conseguir pavos y alimentos gratis en Dallas-Fort Worth?

Si quieres recibir el pavo y los alimentos gratis para preparar tu cena tradicional, a continuación te diremos en qué puntos de Dallas-Fort Worth necesitas acercarte para recibirlo sin necesidad de gastar un dólar:

Organización Dirección Fecha de entrega Horario Tarrant Area Food Bank Estacionamiento 4 del AT&T Stadium, Arlington Jueves 19 de noviembre De 8 a.m. a 12 p.m. The Potter’s House 777 W. Kiest Blvd., Dallas Sábado 21 de noviembre De 9 a.m. a 12 p.m. United MegaCare 777 W. Kiest Blvd., Dallas Sábado 21 de noviembre De 9 a.m. a 12 p.m. Epic Waters Indoor Waterpark 2970 Epic Place Sábado 21 de noviembre Los interesados deben completar un formulario y recibir confirmación antes de acudir. Universidad del Norte de Texas en Dallas (UNT Dallas) y North Texas Food Bank Estacionamiento 2 del campus, 7350 University Hills Blvd Sábado 21 de noviembre 9 a.m. a 12 p.m. Dream Center Dallas 1900 S. Ewing Ave Sábado 21 de noviembre Desde la 1 p.m.

Cabe mencionar que para el jueves 26 de noviembre, Mission Arlington distribuirá a domicilio pavos, jamones, canastas de alimentos y comidas preparadas a aproximadamente 7.000 familias. Si quieres recibirlo, te recomendamos comunicarte con el número 817-277-6620.

¿En qué lugar puedes conseguir cenas gratuitas en Dallas-Fort Worth?

Si no pretendes preparar la cena tradicional en tu hogar, existen puntos donde sí puedes recibirla sin tener que gastar tu propio dinero. Ten en cuenta que antes tendrás que ir una hora antes de la pactada. A continuación te diremos algunas opciones: