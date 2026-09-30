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Anuncian el retiro de más de 2.000 libras de salchichas de cerdo en EE.UU.: Los alimentos estarían contaminados, según el USDA

Más de 2.300 libras de salchichas de cerdo congeladas de Fontanini Foods han sido retiradas en EE. UU. por riesgo de fragmentos de plástico, según el FSIS.

Retiran más de 2.000 libras de salchichas de cerdo en EE.UU.
Retiran más de 2.000 libras de salchichas de cerdo en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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Recientemente, se conoció que más de 2.300 libras de salchichas de cerdo congeladas han sido retiradas del mercado en Estados Unidos debido a la posible presencia de fragmentos de plástico. La empresa Fontanini Foods LLC, con sede en Illinois realizó este anuncio luego de recibir dos quejas de consumidores relacionadas con el alimento.

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El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) publicó un anuncio el 25 de septiembre donde indicaba la presencia de un plástico duro y transparente encontrado en el producto de salchicha. A partir de estas denuncias se inició el retiro preventivo de los productos afectados.

¿Qué producto fue retirado de EE.UU.?

El retiro corresponde a la marca Fontanini Pork Sausage Links que son unas salchichas crudas y congeladas que fueron distribuidas en cajas de cartón de 10 libras. Los productos involucrados llevan impreso en la caja el código "ITEM 393" y una etiqueta de envío con la indicación "PACKED ON 06/23/2026", correspondiente al 23 de junio de 2026.

retiro de productos EE.UU. USDA

Caja de salchichas que fueron retirados de EE.UU.

Asimismo, las cajas afectadas pueden identificarse a través del número de establecimiento "EST. 6944", que aparece en la marca de inspección del USDA. Los productos fueron elaborados el 23 de junio de 2026 y distribuidos a operadores de servicios de alimentación en California, Florida, Michigan y Nevada, sobre todo en restaurantes y otros establecimientos similares.

¿Dónde fueron distribuidos estos productos?

El FSIS advirtió que algunos de estos productos podrían encontrarse aún en congeladores de restaurantes y otros establecimientos de servicio de alimentos. "FSIS está preocupado de que algunos productos puedan estar en los congeladores de servicios de alimentos y restaurantes", indicó la agencia en su anuncio.

Por su parte, Fontanini Foods aclaró que el producto no se ha comercializado directamente a los consumidores en tiendas minoristas. "Este producto se vendió exclusivamente a operadores de servicios de alimentos y no estuvo disponible para compra directa por parte de los consumidores en tiendas minoristas", declaró un portavoz de la compañía a la revista People en un comunicado enviado por correo electrónico. También agregó: "Todos los clientes de servicios de alimentos que recibieron el producto afectado fueron notificados directamente".

El FSIS señaló que está supervisando el proceso para comprobar que la empresa responsable notifique a sus clientes y adopte medidas para evitar que los alimentos retirados sigan disponibles. La agencia también reveló que colocará en su sitio web la lista de los establecimientos minoristas que estuvieron vinculados con el retiro.

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