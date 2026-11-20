El Perú necesita destrabar proyectos de inversión y reducir las trabas burocráticas para alcanzar un crecimiento económico de 6% en aproximadamente tres años, estimó Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial. El representante empresarial sostuvo que la ejecución de la inversión pública y una mayor articulación entre el Estado y el sector privado son condiciones necesarias para acelerar la economía.

En entrevista con La República, en la antesala de CADE Ejecutivos 2026, Galdos señaló que una de las principales dificultades del país es que los proyectos no consiguen avanzar debido a las limitaciones de gestión de las entidades públicas. Por ello, consideró prioritario agilizar las iniciativas que permanecen pendientes en los ministerios y facilitar los procedimientos para obtener licencias y aprobaciones.

Video destacado LA VERDAD A FONDO con PEDRO SALINAS | PROGRAMA del 17/11/26 | La República - LR+

El titular de IPAE también cuestionó las restricciones que, según indicó, existieron en anteriores administraciones para que los funcionarios públicos coordinaran con las empresas privadas sobre proyectos de inversión. A su juicio, el país necesita recuperar ese trabajo conjunto para convertir las expectativas empresariales en obras e iniciativas concretas.

"Necesitamos trabajar juntos. Necesitamos destrabar proyectos. Esa es la prioridad para retomar el crecimiento", manifestó.

Falta de equipos técnicos frena más de 3.000 proyectos inconclusos

Galdos advirtió que las dificultades para ejecutar inversión pública están relacionadas con la falta de cuadros técnicos en los ministerios, lo que impide poner en marcha nuevas iniciativas y terminar obras que quedaron pendientes. Durante la entrevista, mencionó que existen más de 3.000 proyectos importantes inconclusos.

Frente a esta situación, planteó acelerar y profundizar el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), al considerar que permite ejecutar infraestructura pública con mayor participación del sector privado. "Obras por Impuestos es el mecanismo más rápido y más eficiente de empezar a hacer inversión pública", sostuvo.

Además, propuso ampliar las alternativas de participación empresarial mediante la emisión de certificados de Obras por Impuestos. Su planteamiento consiste en que las compañías puedan elegir entre pagar sus impuestos en efectivo o utilizar certificados que acrediten su participación en el financiamiento de obras públicas para sus ciudades y regiones.

Regiones no aprovechan recursos para cerrar brechas

Galdos también cuestionó la capacidad de ejecución de los gobiernos regionales y puso como ejemplo a Cusco y Junín, donde consideró que los recursos recibidos por concepto de canon minero no se han traducido en obras relevantes para atender las principales necesidades de sus poblaciones.

Según explicó, pese a los fondos asignados, no se han concretado proyectos que permitan resolver problemas de conectividad, salud, educación e infraestructura sanitaria. A su juicio, esta situación refleja las deficiencias de gestión que han impedido que la descentralización se traduzca en mejores servicios y mayor desarrollo para las regiones.

El presidente de IPAE sostuvo que el problema también responde a la falta de liderazgo institucional y de equipos técnicos capaces de articular proyectos y ejecutar las inversiones. Advirtió que esta situación ha provocado que muchas regiones continúen dependiendo del Gobierno central para atender necesidades que deberían poder resolver desde sus propias administraciones.

Crecimiento de 4% o 5% sería un primer paso para alcanzar el 6%

El presidente de IPAE consideró que la estabilidad relativa del actual Gobierno y la posibilidad de que complete su mandato podrían contribuir a recuperar el dinamismo económico. Bajo ese escenario, estimó que el Perú podría alcanzar rápidamente un crecimiento superior al 4% o 5%.

"Esperar que la presidenta complete su mandato es suficiente para que podamos rápidamente tener un ritmo de crecimiento por encima del 4 o 5% y ahí empezar a remar un poco más para tener un 6% yo te diría que en unos 3 años", manifestó.

Para avanzar hacia ese objetivo, también consideró necesario establecer una agenda de trabajo con el Gobierno que priorice proyectos de infraestructura, carreteras, integración regional, ferrocarriles y aeropuertos. Según explicó, las deficiencias de conectividad afectan directamente la productividad de las regiones y limitan el desarrollo de actividades como la agroexportación.

Como ejemplo, mencionó las dificultades para trasladar productos perecibles desde las zonas centrales del país hasta la costa, un problema que evidencia la necesidad de mejorar la infraestructura de transporte para aprovechar las oportunidades de inversión.