Es oficial | Retiran más de 167.000 libras de carne en EE.UU.: Estos son los productos afectados

Retiran más de 167.000 libras de carne de tiendas de Estados Unidos. | EFE/EPA/John G. Mablango

Retiran más de 167.000 libras de carne de tiendas de Estados Unidos. | EFE/EPA/John G. Mablango

Más de 167.000 libras de carne cruda han sido retiradas del mercado en Estados Unidos luego de que las autoridades detectaron que los productos fueron elaborados sin una inspección federal. Ten en cuenta que el retiro involucra carne de cerdo, res y cabra que fueron distribuidos en diversos establecimientos del país.

La empresa Star Meat Delivery Inc., con sede en Carolina del Norte, anunció el retiro de 167.639 libras de estos productos de acuerdo con el aviso publicado el 22 de septiembre del 2026, por el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA-FSIS).

¿Qué carnes fueron retiradas del mercado?

Los productos afectados fueron distribuidos a granel bajo la etiqueta de A&D Foods, un distribuidor de Georgia que recibió la carne para enviarla a las tiendas y restaurantes en EE. UU.. La lista incluye diversas presentaciones de carne de cabra, rabo de res, chorizo de cerdo, chuletas de cerdo, costillas de res y otros productos.

De acuerdo con lo que se conoció, la carne fue empacada en cajas de cartón después de ser sellada al vacío; sin embargo, las autoridades advirtieron que los productos podrían no conservar la misma información de etiquetado cuando fueron vendidos individualmente pues algunos lugares pudieron colocar sus propios adhesivos con precios e instrucciones para una manipulación segura.

¿Cómo reconocer esta carne?

El FSIS explicó que descubrió el problema durante sus actividades de vigilancia y si quieres reconocerlo, los productos incluidos en el retiro llevan una marca de inspección considerada falsa pues el número de establecimiento "EST. 1363" no cuenta con una autorización federal de inspección.

"Los productos sujetos al retiro llevan marcas de inspección falsas con el número de establecimiento 'EST. 1363', que no cuenta con una autorización federal de inspección", señaló la agencia. Además, advirtió que cualquier producto con ese número de establecimiento debe considerarse mal etiquetado y no seguro para el consumo.

¿Qué debes hacer si tienes uno de estos productos?

El FSIS reveló su preocupación por la posibilidad de que parte de la carne retirada todavía permanezca en refrigeradores o congeladores de consumidores, tiendas y restaurantes. Aquellos que compraron los productos afectados deben evitar consumirlos, venderlos y servirlos.

La recomendación oficial es desechar los productos o devolverlos. Las carnes fueron producidas en diversas fechas, hasta el 22 de septiembre del 2026, por lo que la agencia indicó que, después de esa fecha, podría actualizar la lista de productos incluidos en el retiro.