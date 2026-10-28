Atención máxima | Seguro Social enviará pagos superiores a $900 el 30 de octubre: Estos son los que cobran Si bien no todos recibirán la misma cifra, dependerá mucho de los ingresos, recursos, situación de vivienda y otros factores de la SSA en EE.UU.

Seguro Social enviará pagos superiores a $900 el 30 de octubre. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Seguro Social enviará pagos superiores a $900 el 30 de octubre. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Millones de personas en Estados Unidos cada mes reciben los pagos de la Administración del Seguro Social y para muchos de ellos, este dinero es su única fuente de ingreso, pues con ello cubren gastos de alimentación, transporte, salud y otras necesidades básicas. No obstante, hay un grupo de beneficiarios que podrían conseguir hasta US$994 el 30 de octubre de 2026.

¿Quiénes recibirán pagos de hasta US$994 del Seguro Social?

Los beneficiarios del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) accederán hasta US$994 el viernes 30 de octubre de 2026. Ten en cuenta que este programa está dirigido a las personas con ingresos y recursos económicos limitados que, además, cumplen con una serie de requisitos, pero esto solo corresponde al beneficio de noviembre.

¿Por qué pagarán el SSI de noviembre el próximo 30 de octubre?

Debes saber que como el Uno de noviembre cae domingo, el pago tendría que realizarse el viernes 30 de octubre. Esto no se trata de un beneficio adicional, sino el depósito de noviembre entregado por adelantado.

En este sentido, se conoció que no habrá otro pago regular del SSI durante ese mes, el siguiente pago está programado para el 1 de diciembre.

Como bien se sabe, el SSI está dirigido a personas de 65 años o más, personas ciegas y adultos o niños con una discapacidad física o mental que tengan ingresos y recursos económicos limitados. En el caso de los adultos menores de 65 años, la condición debe limitar su capacidad para trabajar y haber durado, o previsiblemente durar, al menos 12 meses o ser potencialmente mortal.

Montos que cobran los beneficiarios del SSI

A continuación, te diremos el monto que cobran los beneficiarios del SSI en Estados Unidos:

Pago mensual promedio para los beneficiarios de SSI: US$737

Monto máximo para un solicitante individual: US$994 por mes

Monto máximo para las parejas elegibles (pago conjunto): US$1.491

Ten en cuenta que el sistema permite un pago adicional al monto básico del SSI para cubrir a una persona cuidadora. No es un pago separado o independiente, sino un complemento ligado al caso del beneficiario principal del SSI.

Razones por las cuales te pueden retrasar el pago