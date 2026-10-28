Caso Pedro Castillo: admiten a trámite recursos de apelación para revocar condena por fallido golpe de Estado

La Corte Suprema declaró como “bien concedidos” los seis recursos de apelación interpuestos por las defensas técnicas del expresidente Pedro Castillo, el exministro del Interior Willy Huerta, el exasesor Aníbal Torres y la ex primera ministra Betssy Chávez contra su condena como coautores del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, en la modalidad de conspiración para la rebelión.

Castillo, Huerta y Chávez mantienen una pena de 11 años, 5 meses y 15 días de pena privativa de la libertad , mientras que Torres una de 6 años y 6 meses.

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El Tribunal también concedió el recurso de apelación que presentó el Ministerio Público para anular la sentencia absolutoria dictada en favor del jefe policial, Manuel Lozada y reformándola se le imponga la condena de 11 años, 05 meses y 15 días de prisión y dos años de inhabilitación para ejercer cargo público como coautor del delito de conspiración para rebelión respecto a este caso.

A su vez se declaró inadmisible las solicitudes presentadas por el abogado Juan Walter Sifuentes Bustillos del 4, 14 y 28 de septiembre por no encontrarse acreditado como abogado defensor de Castillo Terrones ni estar, por consiguiente, legitimado para formular peticiones en su representación.