Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

Caso Liceo: Denuncian complot contra un implicado y Keiko a la defensiva | Arde Troya con Juliana Oxenford

Latinos en USA

Seguro Social en EE.UU. | Estos son los 3 cambios que debes informar para evitar los problemas en tus pagos mensuales

El SSA especifica que hay diversas situaciones que deben ser comunicadas y también establece los plazos concretos en los que debes hacerlo.

Los 3 cambios que debes informar para evitar problemas en el Seguro Social.
Los 3 cambios que debes informar para evitar problemas en el Seguro Social. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales
Por
google iconLa República en Google

Debes saber que si recibes el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) tienes que mantener actualizada tu información, que puede cambiar con el tiempo, ante la Administración del Seguro Social (SSA). Ya sea que se trate de un nuevo empleo, alguna modificación de los ingresos, una mudanza e incluso una variación en los recursos disponibles, la agencia exige reportarlos.

Puedes ver

Alerta máxima inmigrantes legales e indocumentados | Donald Trump propone revocar la ciudadanía estadounidense a este grupo de extranjeros naturalizados

lr.pe

Cabe mencionar que la importancia de notificar estos cambios radica en que podrían modificar la elegibilidad para el programa como el monto del beneficio. La SSA advierte que el hecho de no actualizar la información puede ocasionar que una persona reciba un pago menor al que le corresponde o todo lo contrario, que acceda a un sobrepago que después tendría que devolver.

¿Cuáles son los 3 cambios claves que deberás informar al Seguro Social?

A continuación, los tres cambios que la SSA contempla y debes informar son estos:

  • Cambios en los ingresos: Tendrán que informar los cambios en los salarios y en los ingresos provenientes del trabajo por cuenta propia. Asimismo, tienen que comunicarse otros ingresos como pensiones, beneficios por desempleo, manutención para hijos y dinero recibido de familiares o amigos y, si el beneficiario está casado y vive con su cónyuge, también debe informar los cambios en los ingresos de este.
  • Cambios en el hogar o la vivienda: entre las situaciones que deben reportarse también existe una mudanza o modificaciones en quienes viven en el hogar. La SSA contempla cambios relacionados con la permanencia en una institución, hospital, hogar de adultos mayores u otros.
  • Cambios en la situación personal: La SSA incluye modificaciones en cuentas bancarias y sus saldos, nuevos recursos, bienes que se compran o venden y transferencias de recursos. Acerca de la situación personal, los ciudadanos deberán informar cambios en el estado civil o ciudadanía.

Sanciones y problemas con tu pago podrían ocurrir

En el caso de que un beneficiario no informe sobre el cambio que podría afectar su SSI, ello podría producir diversas consecuencias como:

  • Sobrepago: la persona puede recibir más dinero del que le correspondía y la SSA puede exigirle que devuelva el monto pagado de más.
  • Reducción del beneficio: cuando un cambio no se informa o se reporta fuera del plazo establecido, la normativa contempla una sanción de US$25 en el primer período, US$50 en el segundo y US$100 en los siguientes, según la SSA.
  • Sanciones más severas por incumplimiento intencional: si la SSA determina que una persona proporcionó deliberadamente información falsa o no informó de manera intencional un cambio importante, pueden suspender los pagos durante 6 meses por la primera sanción, 12 meses por la segunda y 24 meses por las siguientes.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 9 de octubre de 2026

Por Carlin | 9 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 8 de octubre de 2026

Por Carlin | 8 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 7 de octubre de 2026

Por Carlin | 7 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Premio Nobel de Literatura 2026: la escritora canadiense Anne Carson

¿No votaste el 4 de octubre? Así puedes tramitar una dispensa o justificación para evitar multa

Resultados de La Tinka del miércoles 7 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Latinos en USA

Excelentes noticias para inmigrantes en EE.UU. | Juez impide que el ICE realice este tipo de arrestos dentro y fuera de los tribunales

Alerta máxima inmigrantes legales e indocumentados | Donald Trump propone revocar la ciudadanía estadounidense a este grupo de extranjeros naturalizados

Excelentes noticias | Amazon entregará hasta US$200 a millones de clientes en EE.UU.: Así podrás acceder al beneficio

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Sí habrá segunda vuelta en las Elecciones Regionales 2026: las 14 regiones que irían a las urnas en noviembre

Senado oficializa autorización para viajes de Keiko Fujimori a El Salvador y España

Raúl Tola: “Con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país”