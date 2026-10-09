Seguro Social en EE.UU. | Estos son los 3 cambios que debes informar para evitar los problemas en tus pagos mensuales

Los 3 cambios que debes informar para evitar problemas en el Seguro Social. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales

Los 3 cambios que debes informar para evitar problemas en el Seguro Social. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales

Debes saber que si recibes el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) tienes que mantener actualizada tu información, que puede cambiar con el tiempo, ante la Administración del Seguro Social (SSA). Ya sea que se trate de un nuevo empleo, alguna modificación de los ingresos, una mudanza e incluso una variación en los recursos disponibles, la agencia exige reportarlos.

Cabe mencionar que la importancia de notificar estos cambios radica en que podrían modificar la elegibilidad para el programa como el monto del beneficio. La SSA advierte que el hecho de no actualizar la información puede ocasionar que una persona reciba un pago menor al que le corresponde o todo lo contrario, que acceda a un sobrepago que después tendría que devolver.

¿Cuáles son los 3 cambios claves que deberás informar al Seguro Social?

A continuación, los tres cambios que la SSA contempla y debes informar son estos:

Cambios en los ingresos : Tendrán que informar los cambios en los salarios y en los ingresos provenientes del trabajo por cuenta propia. Asimismo, tienen que comunicarse otros ingresos como pensiones, beneficios por desempleo, manutención para hijos y dinero recibido de familiares o amigos y, si el beneficiario está casado y vive con su cónyuge, también debe informar los cambios en los ingresos de este.

: Tendrán que informar los cambios en los salarios y en los ingresos provenientes del trabajo por cuenta propia. Asimismo, tienen que comunicarse otros ingresos como pensiones, beneficios por desempleo, manutención para hijos y dinero recibido de familiares o amigos y, si el beneficiario está casado y vive con su cónyuge, también debe informar los cambios en los ingresos de este. Cambios en el hogar o la vivienda: entre las situaciones que deben reportarse también existe una mudanza o modificaciones en quienes viven en el hogar. La SSA contempla cambios relacionados con la permanencia en una institución, hospital, hogar de adultos mayores u otros.

entre las situaciones que deben reportarse también existe una mudanza o modificaciones en quienes viven en el hogar. La SSA contempla cambios relacionados con la permanencia en una institución, hospital, hogar de adultos mayores u otros. Cambios en la situación personal: La SSA incluye modificaciones en cuentas bancarias y sus saldos, nuevos recursos, bienes que se compran o venden y transferencias de recursos. Acerca de la situación personal, los ciudadanos deberán informar cambios en el estado civil o ciudadanía.

Sanciones y problemas con tu pago podrían ocurrir

En el caso de que un beneficiario no informe sobre el cambio que podría afectar su SSI, ello podría producir diversas consecuencias como: