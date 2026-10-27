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Alerta máxima en Walmart | Trabajador sufre terribles quemaduras tras una descarga eléctrica: Clientes fueron evacuados rápidamente

Una mujer en un Walmart en Florida sufrió una descarga eléctrica mientras trabajaba y tuvo que ser trasladada en helicóptero a un centro de quemados.

Trabajador sufre terribles quemaduras tras una descarga eléctrica en el Walmart.
Trabajador sufre terribles quemaduras tras una descarga eléctrica en el Walmart. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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Lo que se imaginaba que iba a ser un día normal de trabajo, casi termina en una terrible tragedia. Una mujer que estaba cumpliendo su turno en una caja eléctrica de Walmart ubicado en la intersección de US-41 y Six Mile Cypress Parkway en el condado de Lee, Florida, Estados Unidos, sufrió una gran descarga eléctrica durante el fin de semana.

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Trabajadora de Walmart sufrió terrible accidente y fue trasladada a centro de quemados

De acuerdo con lo revelado por GULF COAST NEWS NOW, el Distrito de Servicios de Rescate y Protección contra Incendios de South Trail reveló que una trabajadora de Walmart fue trasladada en helicóptero a un centro especializado en quemaduras en Bradenton debido al traumatismo que presentaba.

El incidente ocurrió el pasado domingo 25 de octubre y según indicaron los bomberos, dentro del establecimiento estadounidense se percibió un humo ligero además de un intenso olor. Esto no pasó desapercibido por los presentes, quienes evidenciaron su preocupación.

Debido a esta situación, se activaron las alarmas de humo y se procedió a evacuar el local; no obstante, se desconoce cuál es la situación actual de la tienda ni tampoco de la salud de las personas involucradas.

¿Qué debes hacer ante este tipo de incidentes en el Walmart?

Desde hace un tiempo se están reportando una serie de incidentes o situaciones de riesgo en Walmart. Por ello, en el caso de sufrir un accidente, ya sea una caída o una lesión dentro de Walmart, será necesario actuar con rapidez y precaución para salvaguardar tu salud y tus derechos.

Inicialmente, debes buscar atención médica, incluso si crees que la lesión fue leve debido a que es clave contar con un examen médico y un registro oficial de cualquier daño. Después, informar del accidente a la gerencia y notificar a un empleado o al gerente de turno.

Puedes solicitar que se elabore un informe del incidente y asegúrate de conseguir una copia antes de abandonar el lugar. Asimismo, será clave documentar la escena.

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