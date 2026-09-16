Mucha atención | Así puedes cambiar tu dirección para seguir recibiendo los pagos del Seguro Social en EE.UU.

Todos los beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos tendrán que notificar a la Administración del Seguro Social (SSA) sobre los cambios importantes en su vida, como una mudanza a otro estado o país, sobre todo si modificaron su dirección en la misma ciudad o estado. En el caso de que no lo hagan, podrían tener problemas para recibir sus pagos mensuales.

Cabe mencionar que los pagos del Seguro Social se pueden enviar dentro de los 50 estados de EE.UU., así como el Distrito de Columbia y otros territorios, como Puerto Rico, Guam, las Islas Vírgenes, Samoa Americana y las Islas Marianas del Norte. Ten en cuenta que los beneficiarios del Seguro Social pueden recibir también sus pagos si residen en ciertos países del mundo.

Guía para poder actualizar tu dirección para acceder a los pagos del Seguro Social en EE.UU.

Para poder realizarlo, la Administración del Seguro Social recomienda mantener actualizados el número de teléfono, correo electrónico y dirección postal en tu cuenta, pero dependerá del tipo de beneficio que reciba, por lo que es posible que debas llamar a la agencia para completar el trámite.

Los beneficiarios podrán actualizar estos datos por internet a través de su cuenta personal de My Social Security y deberán seguir estos pasos:

Iniciar sesión en tu cuenta de 'My Social Security'.

Luego seleccionar la opción 'My Profile' (Mi perfil) ubicado en la parte superior de la página.

Después ir al 'Update Contact Information' (Actualizar información de contacto).

¿Por qué razón mudarte a otro estado afectará tus pagos del Seguro Social?

Si bien la mayoría de los estados eximen los impuestos de los ingresos que provienen de la Seguridad Social, debes saber que aún ocho estados cobran impuestos sobre una porción o el total de los beneficios del Seguro Social que reciben sus residentes y son: Colorado, Connecticut, Minnesota, Montana, Nuevo México, Rhode Island, Utah y Vermont.

Las tasas de impuestos y las exenciones cambian según el estado, por lo que en algunos se podrían pagar más o menos que en otros o no pagar nada si sus ingresos no superan el límite. Esto significa que al mudarse a uno de los estados antes mencionados, es clave tener en cuenta este factor.