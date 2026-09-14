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Excelentes noticias | Seguro Social de EE.UU. aumentará en el 2027: Estos son los beneficiarios que recibirán más dinero

La Administración del Seguro Social (SSA) anunciará el ajuste por costo de vida, conocido como COLA, el 14 de octubre de 2026 e impactará a los beneficiarios.

Seguro Social de EE.UU. aumentará en el 2027 tras anuncio del COLA.
Seguro Social de EE.UU. aumentará en el 2027 tras anuncio del COLA. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales
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El próximo miércoles 14 de octubre, la Administración del Seguro Social (SSA) podría anunciar el ajuste por costo de vida para 2027, conocido como COLA. Cuando se conozca este porcentaje, los beneficios del Seguro Social correspondientes a diciembre del 2026 tendrán un incremento, que comenzará a pagarse en enero del 2027, de igual manera, los pagos del SSI.

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¿Quiénes son los beneficiarios que recibirán un aumento del COLA este 2027?

A pesar de que el aumento del Seguro Social en EE.UU. aún no ha sido anunciado oficialmente, la SSA lo calculará de acuerdo con la inflación medida entre julio y septiembre de 2026. Si hay un ajuste por costo de vida, se aplicará tanto a los beneficios del Seguro Social como a los pagos de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). Además, en el Seguro Social, el aumento se aplicaría a estas categorías:

  • Trabajadores jubilados, incluidos quienes reciben prestaciones por retiro.
  • Cónyuges de jubilados que cobran beneficios derivados del historial laboral de la persona retirada.
  • Viudas, viudos y otros sobrevivientes con derecho, entre ellos algunos hijos.
  • Trabajadores con discapacidad que perciben el Seguro por Incapacidad del Seguro Social, conocido como SSDI.
  • Cónyuges e hijos con derecho de trabajadores con discapacidad.
  • Personas que reciben SSI, un programa diferente del Seguro Social contributivo, orientado a quienes cuentan con ingresos y recursos limitados.

¿Cómo se calcula el COLA?

A continuación te diremos cómo se calcula en Estados Unidos:

  • El Buró de Estadísticas Laborales (BLS) publica cada mes el índice de precios al consumidor para asalariados urbanos y trabajadores administrativos (CPI-W), que refleja la variación media de los precios de una canasta de bienes y servicios que compran trabajadores urbanos y administrativos.
  • Para establecer el COLA, el Seguro Social toma los datos de julio, agosto y septiembre y obtiene el promedio del tercer trimestre del año en curso.
  • Después, ese promedio se contrasta con el más alto del tercer trimestre del año anterior en que entró en vigor un COLA.
  • Si el promedio más reciente resulta superior, la diferencia porcentual se traduce en el aumento. Si no hay subida, no se aplica COLA.
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