¿Te robaron el número de Seguro Social en EE.UU.? Así puedes denunciarlo y las medidas que debes tomar para evitar el robo de identidad

Así puedes denunciar el robo del Seguro Social en EE.UU. y las medidas que debes tomar. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

Así puedes denunciar el robo del Seguro Social en EE.UU. y las medidas que debes tomar. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

Pocos saben que el Número de Seguro Social (SSN) es uno de los datos personales más importantes y sensibles en todo Estados Unidos, debido a que puede utilizarse para trámites laborales, financieros y también fiscales. En este sentido, si una persona descubre que su número fue robado, lo ideal es que pueda actuar rápido para evitar operaciones fraudulentas.

Cabe mencionar que la Administración del Seguro Social (SSA) señala que ante las situaciones de robo o que tu número fue utilizado sin autorización, la denuncia no debe realizarse ante ellos, sino ante la Comisión Federal de Comercio (FTC).

¿Cómo debes denunciar el robo del Número de Seguro Social?

En el caso de que una persona considere que su Número de Seguro Social fue robado y su identidad comprometida, debe realizar la denuncia ante la FTC. El proceso se inicia en la web IdentifyTheft.gov y debes seguir estos pasos:

Informar qué ocurrió : el sitio solicita detalles sobre el uso indebido de la información personal y las cuentas que podrían estar comprometidas.

: el sitio solicita detalles sobre el uso indebido de la información personal y las cuentas que podrían estar comprometidas. Obtener un FTC Identity Theft Report : al completar la denuncia, la FTC genera un informe que sirve para acreditar ante empresas y entidades financieras que la persona fue víctima de robo de identidad.

: al completar la denuncia, la FTC genera un informe que sirve para acreditar ante empresas y entidades financieras que la persona fue víctima de robo de identidad. Seguir el plan de recuperación: IdentityTheft.gov crea instrucciones específicas según el tipo de fraude denunciado.

IdentityTheft.gov crea instrucciones específicas según el tipo de fraude denunciado. Contactar a las empresas afectadas : si se detectaron cuentas o transacciones fraudulentas, la FTC recomienda comunicarse con sus departamentos de fraude para solicitar el bloqueo o cierre correspondiente.

: si se detectaron cuentas o transacciones fraudulentas, la FTC recomienda comunicarse con sus departamentos de fraude para solicitar el bloqueo o cierre correspondiente. Revisar los informes de crédito: se deben identificar cuentas, préstamos o movimientos que la persona no reconozca.

Por último, si existen indicios de que otra persona está utilizando el SSN para trabajar, IdentityTheft.gov recomienda revisar el historial laboral a través de una cuenta de my Social Security y contactar a la SSA si aparecen ingresos o empleos desconocidos.