La fecha clave donde se confirmará el aumento del Seguro Social para el 2027. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales

La fecha clave donde se confirmará el aumento del Seguro Social para el 2027. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales

Muchos beneficiarios del Seguro Social en EE.UU están a la expectativa de conocer cuánto aumentará el monto que reciben mensualmente para 2027. Es por ello que se estableció que el miércoles 14, la Administración del Seguro Social (SSA) anunciará el porcentaje exacto del ajuste por costo de vida, conocido como COLA.

¿Cuánto podrías recibir en tu cheque del Seguro Social 2027?

Las estimaciones preliminares para el COLA del 2027 se ubican entre 3,4% y 3,6%, aunque el porcentaje definitivo dependerá de la inflación de agosto y septiembre de 2026, de acuerdo con lo publicado por CNBC.

"Supongamos que el ajuste por costo de vida (COLA) de 2027 será del 3.5%, como se estima. Basándonos en el beneficio promedio de la Seguridad Social de un trabajador jubilado de US$2,083 a julio de 2026, esto supondría un aumento de aproximadamente 73 dólares", se lee en el sitio web Nasdaq.

No obstante, para The Senior Citizens League, la cifra es menor: US$69,75 mensuales con un ajuste de 3,6%. Ten en cuenta que el porcentaje del COLA no siempre se traduce en el mismo aumento neto en el que los jubilados recibirán sus cheques.

Esto se debe a que la mayoría de los beneficiarios del Seguro Social de 65 años o más paga la prima de Medicare Parte B directamente a través de un descuento en su pago mensual.

¿Cómo calcularán el aumento del Seguro Social?

Debes saber que el SSA utiliza el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados Urbanos y Empleados Administrativos (CPI-W), publicado por el Buró de Estadísticas Laborales (BLS). A continuación, te diremos lo que debes tener en cuenta.