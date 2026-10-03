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Es oficial | La fecha clave donde se confirmará el aumento del Seguro Social en EE.UU. para el 2027: El monto que podría subir en tu cheque

Beneficiarios del Seguro Social en EE.UU. están atentos al anuncio del ajuste por costo de vida (COLA) para 2027, que revelará la SSA el 14 de este mes.

La fecha clave donde se confirmará el aumento del Seguro Social para el 2027.
La fecha clave donde se confirmará el aumento del Seguro Social para el 2027. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales
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Muchos beneficiarios del Seguro Social en EE.UU están a la expectativa de conocer cuánto aumentará el monto que reciben mensualmente para 2027. Es por ello que se estableció que el miércoles 14, la Administración del Seguro Social (SSA) anunciará el porcentaje exacto del ajuste por costo de vida, conocido como COLA.

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¿Cuánto podrías recibir en tu cheque del Seguro Social 2027?

Las estimaciones preliminares para el COLA del 2027 se ubican entre 3,4% y 3,6%, aunque el porcentaje definitivo dependerá de la inflación de agosto y septiembre de 2026, de acuerdo con lo publicado por CNBC.

"Supongamos que el ajuste por costo de vida (COLA) de 2027 será del 3.5%, como se estima. Basándonos en el beneficio promedio de la Seguridad Social de un trabajador jubilado de US$2,083 a julio de 2026, esto supondría un aumento de aproximadamente 73 dólares", se lee en el sitio web Nasdaq.

No obstante, para The Senior Citizens League, la cifra es menor: US$69,75 mensuales con un ajuste de 3,6%. Ten en cuenta que el porcentaje del COLA no siempre se traduce en el mismo aumento neto en el que los jubilados recibirán sus cheques.

Esto se debe a que la mayoría de los beneficiarios del Seguro Social de 65 años o más paga la prima de Medicare Parte B directamente a través de un descuento en su pago mensual.

¿Cómo calcularán el aumento del Seguro Social?

Debes saber que el SSA utiliza el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados Urbanos y Empleados Administrativos (CPI-W), publicado por el Buró de Estadísticas Laborales (BLS). A continuación, te diremos lo que debes tener en cuenta.

  1. Suma los valores del CPI-W de julio, agosto y septiembre de 2026.
  2. Calcula el promedio de esos tres meses.
  3. Compara ese promedio con el promedio más alto del tercer trimestre de un año anterior que sirvió para establecer un COLA, en este caso el de 2025.
  4. Si el promedio de 2026 es mayor, la variación porcentual se redondea a la décima más cercana y se convierte en el COLA de 2027. Si no aumenta, no se aplica un ajuste.

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