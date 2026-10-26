Excelentes noticias para inmigrantes | Alcalde de Nueva York habla en español para recomendar a indocumentados qué hacer frente al ICE

Alcalde de Nueva York habla en español para recomendar a indocumentados sobre el ICE. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

Alcalde de Nueva York habla en español para recomendar a indocumentados sobre el ICE. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

Recientemente, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, publicó un video en español donde recomienda a los extranjeros indocumentados ubicados en toda la ciudad sobre qué hacer en caso de enfrentar una posible amenaza de detención por parte de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Alcalde de Nueva York difunde una serie de consejos a inmigrantes hispanos

A través de un insólito mensaje difundido en redes sociales, el demócrata originario de Uganda no dudó en reiterar su solidaridad con las personas perseguidas por la política migratoria adoptada desde el retorno de Donald Trump a la presidencia. "Si te encuentras con ICE, estos son tus derechos", inició Mamdani en el video.

Luego, el político de 35 años hizo hincapié en las restricciones que limitan el proceder de los agentes migratorios en cualquier operativo de detención. "ICE no puede entrar legalmente en lugares privados sin una orden judicial. Estos lugares incluyen tu casa, los hospitales, las iglesias y las áreas privadas de tu trabajo", destacó.

Asimismo, indicó que, en caso de que los agentes del ICE tengan un documento, los afectados tendrán que buscar las palabras "United States District Court" y la firma de un juez. Otro punto clave es que ningún inmigrante está obligado a abrirle la puerta al ICE si no demuestra tener una orden judicial donde se especifique el nombre del detenido.

"Puedes pedirles a los agentes que pasen la orden por debajo de la puerta. Si no tienen una orden judicial, puedes dejar la puerta cerrada y decir: Don not concert your entry. No les doy permiso para entrar", puntualizó.

¿Qué hacer ante una detención aleatoria? Esto reveló el alcalde Mamdani

La autoridad también se pronunció sobre las detenciones aleatorias que los agentes migratorios suelen realizar en la vía pública para poder detectar a extranjeros carentes de un documento legal. Mamdani también difundió otras sugerencias para que, al utilizarlas, marquen alguna diferencia entre otros detenidos sujetos a deportación.

"Tienes derecho a no hablar. Si ICE te para en la calle, pregunta: Am I free to go? ¿Me puedo ir? Si el agente dice que sí, vete con calma. Habla con un abogado antes de firmar cualquier documento o tomar decisiones sobre tu caso", indicó.

En la parte final reveló que "no están solos", por lo que todos pueden llamar a la línea de ayuda de inmigración al 018003540265 para importar su estatus migratorio. "La llamada es gratis y confidencial", expuso.