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Terror para inmigrantes indocumentados en EE.UU | Pareja de esposos fue detenida por el ICE y temen lo peor para su hija pequeña

La pareja fue arrestada por el ICE durante un control de tráfico, pero ellos temen por el futuro de su hija pues se ha quedado con un grupo de familiares.

Pareja de esposos fue detenida por el ICE en EE.UU.
Pareja de esposos fue detenida por el ICE en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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Una joven pareja de inmigrantes está viviendo momentos de terror, luego de que fueran detenidos por funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) durante una inspección vehicular en el complejo de la Oficina del Sheriff del Condado de Weber.

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Este incidente ha generado una fuerte reacción en la comunidad de la ciudad de Ogden, Utah, pues también han demandado su liberación y se han opuesto a la deportación; sin embargo, su situación actual sigue siendo incierta.

ICE detención

Pareja de esposos fue detenida por el ICE.

Pareja es arrestada por el ICE tras un control de tráfico en el condado de Weber

De acuerdo con el medio 'The Salt Lake Tribune', Pablo Oyarce, de 25 años, y Javiera Gálvez, de 26 años, ingresaron a Estados Unidos bajo el programa de exención de visas y posteriormente solicitaron asilo. El pasado 23 de octubre, ellos fueron detenidos cuando la Oficina del alguacil del Condado de Weber los interceptó durante un control vehicular.

Por su parte, la organización comunitaria Ogden United reveló que agentes locales se comunicaron con el ICE bajo el convenio federal 287 (g) para arrestar a la pareja en la cárcel del condado. Esta situación generó que dejen a su bebé de apenas dos meses de nacida al cuidado de la madre de Javiera, quien viajó desde Chile para ayudar con el nacimiento de la menor.

Los allegados a la familia informaron al medio anteriormente indicado que los oficiales han estado presionando a la familia para que acepten autodeportarse advirtiéndoles que su remoción del país podría llevarse a cabo en un plazo muy corto; sin embargo, no se conocen más detalles del caso.

¿Qué dijo el teniente del condado de Weber?

Mientras tanto, el teniente Sean Endsley informó el 24 de octubre que un agente del condado de Weber, quien recibió la capacitación bajo un acuerdo específico, arrestó a la pareja en nombre del ICE, pero la autoridad no compartió más información sobre la detención por tráfico ni tampoco de la situación migratoria de los involucrados.

Por último, los manifestantes continúan exigiendo una suspensión de emergencia de la deportación mientras se resuelve el caso migratorio de la pareja. Además, solicitaron la liberación de Gálvez para que pueda atender a su bebé.

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