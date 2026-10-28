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Habla ministro de Salud sobre desaparición de bebé tras parto en hospital del Callao: “Esto es un secuestro”

La familia de Sicha afirma tener cuatro ecografías que confirman un embarazo gemelar, aunque solo se entregó un recién nacido. El caso ya está siendo investigado por el Ministerio Público.

El ministro de Salud calificó lo sucedido como un presunto secuestro.
El ministro de Salud calificó lo sucedido como un presunto secuestro. | Composición LR
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El ministro de Salud, Luis Dyer, calificó como un presunto secuestro la desaparición de uno de los bebés que María Elena Sicha habría esperado en un embarazo gemelar. La mujer dio a luz en el hospital Adolfo Salas Carrión del Callao, pero el personal médico le entregó únicamente un recién nacido, pese a que su familia asegura contar con cuatro ecografías que confirmarían la gestación de dos bebés.

Durante una intervención en el programa de Panamericana, el titular del Ministerio de Salud (Minsa) recibió documentación médica presentada por Elizabeth Sicha, hermana de la paciente, quien exigió esclarecer lo ocurrido y pidió que se investigue el paradero del segundo bebé.

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El caso ya es materia de investigación por parte del Ministerio Público, que indaga a 12 trabajadores del establecimiento de salud que estuvieron presentes durante el parto.

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Familia asegura que cuatro ecografías confirmaban un embarazo gemelar

Elizabeth Sicha sostuvo que su familia cuenta con cuatro ecografías realizadas antes del parto que indicarían que María Elena esperaba gemelos. Según explicó, el último estudio, practicado cuando la paciente tenía 39 semanas y cinco días de gestación, consignaba la condición de multigesta y un embarazo doble.

Sin embargo, después del parto, la madre recibió un solo bebé. De acuerdo con la información difundida, el personal médico habría atribuido la discrepancia a una confusión relacionada con las denominadas "pruebas espejo" en los estudios ecográficos.

"No es una, no son dos ecografías, son cuatro ecografías. La última es del hospital, en que dice multigesta. Ministro, no es como ellos dicen que es uno. Hay suficientes evidencias", manifestó Elizabeth Sicha durante su intervención televisiva.

La hermana de la paciente presentó los documentos médicos para solicitar la intervención de las autoridades. Asimismo, expresó temor por su seguridad después de exponer públicamente el caso.

Ministro de Salud anuncia medidas disciplinarias

Tras revisar la documentación, Luis Dyer indicó que, si las ecografías y las demás pruebas médicas confirman que la mujer esperaba dos bebés, el caso podría constituir un delito de secuestro.

"Si las pruebas son las correctas y las ecografías dicen lo correcto, estamos hablando de un secuestro. Este es un secuestro", afirmó el titular del Minsa.

El ministro precisó que el hospital Adolfo Salas Carrión depende administrativamente del Gobierno Regional del Callao. No obstante, aseguró que se adoptarán medidas disciplinarias contra el personal que resulte implicado en los hechos.

"Todo lo que es medida disciplinaria va a haber. Lo más importante hoy es que estamos enfocados con la Fiscalía y la Policía en el tema de recuperación del bebé", señaló.

Dyer evitó adelantar qué sanciones administrativas se aplicarían, pues estas dependerán de los resultados de las investigaciones. También sostuvo que, de comprobarse el delito de secuestro, los responsables podrían afrontar una condena de cadena perpetua.

Mientras avanzan las diligencias fiscales y policiales, las autoridades deberán esclarecer si existió un segundo nacimiento y determinar qué ocurrió con el bebé cuya desaparición denuncia la familia.

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