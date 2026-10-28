Ministro del Ambiente informará este jueves ante el Pleno de la Cámara de Diputados los avances en la mitigación del cambio climático.

Ministro del Ambiente informará este jueves ante el Pleno de la Cámara de Diputados los avances en la mitigación del cambio climático. Composición/LR

El presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto Otero, anunció que el ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc, se presentará ante el Pleno este jueves 29 a las 10.00 a. m., a fin de informar sobre los avances en el cumplimiento de las metas de adaptación y mitigación frente al cambio climático en el país.

La exposición del titular del Ambiente se desarrollará según las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), las cuales establecen las metas internacionales asumidas por el Perú para reducir emisiones y enfrentar el calentamiento global, en cumplimiento de la Ley Marco sobre Cambio Climático.

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Tras la presentación del ministro, se iniciará un debate de una hora, cuyo tiempo será distribuido de forma proporcional entre los grupos parlamentarios.

Agenda legislativa y mociones al Pleno

Por otro lado, durante la sesión de la Junta de Portavoces se acordó enviar al Pleno el proyecto de la Agenda Legislativa 2026-2027, elaborado de manera conjunta con la Presidencia del Consejo de Ministros. Esta propuesta reúne cuatro objetivos principales, 29 políticas de Estado y 89 proyectos de ley prioritarios.

Asimismo, se aprobó incluir en la agenda del Pleno cinco mociones para formar comisiones investigadoras y especiales. Entre ellas se encuentra la moción 645, presentada por el Partido Cívico Obras, que plantea investigar la compra de 12 aviones F-16 para la Fuerza Aérea por un valor de 1.500 millones de dólares.

También pasó al Pleno la moción 677, promovida por Fuerza Popular y Renovación Popular, la cual propone crear una comisión especial para supervisar la ejecución de los fideicomisos y los proyectos de inversión en la Amazonía peruana.