Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

Keiko Fujimori cambiaría a Galarreta y Jorge Gavidia en vivo | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

Ministro del Ambiente informará este jueves ante el Pleno de la Cámara de Diputados los avances en la mitigación del cambio climático

El ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc, asistirá a la sesión programada para las 10.00 horas para dar cuenta de los avances ante el calentamiento global. Además, la Cámara de Diputados también debatirá el ingreso de mociones de investigación sobre la compra de aviones F-16 y los fondos de inversión en la Amazonía.

Ministro del Ambiente informará este jueves ante el Pleno de la Cámara de Diputados los avances en la mitigación del cambio climático.
Ministro del Ambiente informará este jueves ante el Pleno de la Cámara de Diputados los avances en la mitigación del cambio climático.Composición/LR
Por
google iconLa República en Google

El presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto Otero, anunció que el ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc, se presentará ante el Pleno este jueves 29 a las 10.00 a. m., a fin de informar sobre los avances en el cumplimiento de las metas de adaptación y mitigación frente al cambio climático en el país.

La exposición del titular del Ambiente se desarrollará según las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), las cuales establecen las metas internacionales asumidas por el Perú para reducir emisiones y enfrentar el calentamiento global, en cumplimiento de la Ley Marco sobre Cambio Climático.

Video destacado

🔴 EN VIVO PROCESIÓN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS: CUARTO RECORRIDO DEL MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE #lr

Tras la presentación del ministro, se iniciará un debate de una hora, cuyo tiempo será distribuido de forma proporcional entre los grupos parlamentarios.

Puedes ver

López Aliaga envía carta notarial a Francis Allisson y este le responde: "Nos vemos en los tribunales"

lr.pe

Agenda legislativa y mociones al Pleno

Por otro lado, durante la sesión de la Junta de Portavoces se acordó enviar al Pleno el proyecto de la Agenda Legislativa 2026-2027, elaborado de manera conjunta con la Presidencia del Consejo de Ministros. Esta propuesta reúne cuatro objetivos principales, 29 políticas de Estado y 89 proyectos de ley prioritarios.

Asimismo, se aprobó incluir en la agenda del Pleno cinco mociones para formar comisiones investigadoras y especiales. Entre ellas se encuentra la moción 645, presentada por el Partido Cívico Obras, que plantea investigar la compra de 12 aviones F-16 para la Fuerza Aérea por un valor de 1.500 millones de dólares.

También pasó al Pleno la moción 677, promovida por Fuerza Popular y Renovación Popular, la cual propone crear una comisión especial para supervisar la ejecución de los fideicomisos y los proyectos de inversión en la Amazonía peruana.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

Benya Spa

Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

Benya Spa

Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 28 de octubre de 2026

Por Carlin | 28 de Octubre 2026

Carlincatura del martes 27 de octubre de 2026

Por Carlin | 27 de Octubre 2026

Carlincatura del lunes 26 de octubre de 2026

Por Carlin | 26 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ministro del Ambiente informará este jueves ante el Pleno de la Cámara de Diputados los avances en la mitigación del cambio climático

Flávio Bolsonaro llega a Estados Unidos tras huir de Brasil luego de su histórica derrota electoral frente a Lula

Así es subir al piso 118 de la Torre de Shanghái: una vista de los rascacielos más icónicos del este de China a más de 500 metros

Política

Madre de Dios: “No conocemos al ‘Chili’ ni integramos ninguna banda criminal”

ANC-PJ inicia nueva investigación a los ex jueces del caso Humala

López Aliaga envía carta notarial a Francis Allisson y este le responde: "Nos vemos en los tribunales"

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Ministro del Ambiente informará este jueves ante el Pleno de la Cámara de Diputados los avances en la mitigación del cambio climático

Madre de Dios: “No conocemos al ‘Chili’ ni integramos ninguna banda criminal”

ANC-PJ inicia nueva investigación a los ex jueces del caso Humala