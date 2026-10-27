Alerta máxima en EE.UU. | Ciudadano estadounidense denuncia violento arresto del ICE en presencia de su hija de apenas 1 año de edad Un ciudadano estadounidense, José Reyes, denunció la brutal detención por el ICE en Donna, Texas, mientras estaba con su pareja embarazada y su hija.

El ciudadano estadounidense identificado como José Reyes denunció no solo que fue arrestado por agentes del ICE, sino también la brutal agresión que sufrió en Donna, Texas, cuando se encontraba junto a su pareja embarazada y su hija de un año. De acuerdo con el medio N+ Univisión, los oficiales lo obligaron a bajar de su camioneta, pese a que tiene sus documentos totalmente legales, pero ¿qué ocurrió?

Ciudadano estadounidense es detenido por el ICE en EE.UU.

En declaraciones al medio anteriormente mencionado, Reyes contó que el incidente ocurrió tras dejar a sus dos hijos en la escuela. Mientras conducía, un grupo de agentes le cerró el paso y le ordenaron detenerse. Además, indicó que los oficiales justificaron su intervención al contar que la matrícula del vehículo estaba vinculada a una dirección donde supuestamente vivían inmigrantes indocumentados.

Por su parte, el hombre aseguró que les dijo a los agentes que la camioneta estaba registrada a su nombre y que podía demostrar su ciudadanía estadounidense, pero los agentes cuestionaron la validez de sus documentos y le exigieron que se bajara del vehículo.

En las imágenes de la detención, difundidas en redes sociales y compartidas por Reyes, se escucha decir al ciudadano insistir en que era estadounidense. Además solicitar la presencia de un policía. "Tráeme un policía, tráeme a alguien, porque no te voy a abrir por miedo. Ya he visto cómo tratas a las personas", señaló Reyes, según los registros audiovisuales del incidente.

Asimismo, Reyes afirmó que los agentes lo sacaron a la fuerza de la camioneta, lo arrojaron al suelo y lo esposaron. También denunció haber recibido un golpe en la cabeza que le hizo perder parcialmente el conocimiento. "Me dio un codazo en la cabeza. Como que perdí conciencia un poquito y ahí fue donde me pudieron agarrar", contó al medio.

El ciudadano también manifestó su indignación por el trato recibido y consideró que su apariencia física y la antigüedad de su vehículo pudo influir en la intervención del ICE. Sin embargo, estas solo son afirmaciones de su parte, pero no han sido corroboradas de manera independiente.

ICE liberó al ciudadano tras confirmar su verdadera identidad

El hombre reveló a N+ Univision que estuvo aproximadamente 10 minutos dentro de una unidad del ICE antes de ser liberado. Contó que los agentes recibieron por radio la confirmación de la ciudadanía estadounidense y, después, lo dejaron en libertad.

Tras conocer el resultado, los agentes se disculparon, pero él rechazó las disculpas debido a la agresión que sufrió durante el procedimiento. "Es fuerte lo que hicieron. Es injusto. Y pues no me iba a dejar. Tengo a mi niña, tengo a mi señora embarazada", expresó Reyes al explicar por qué se resistió a salir de su vehículo.

Por último, este caso vuelve a poner sobre la mesa las intervenciones delICE en Estados Unidos y las denuncias relacionadas con los operativos. A pesar de que las autoridades liberaron a Reyes tras conocer su ciudadanía, su testimonio genera diversos interrogantes sobre el uso de la fuerza del ICE y los procedimientos que aplican durante su intervención.