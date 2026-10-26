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Ciencia

La NASA capta un Pacífico más azul por El Niño: la caída del fitoplancton podría afectar a toda la cadena alimentaria marina

El debilitamiento de los vientos alisios impide el ascenso de aguas frías ricas en nutrientes, alterando el desarrollo del fitoplancton y transformando el color del océano hacia tonos más azules.

Durante el evento de El Niño en 2026, los satélites de la NASA detectaron una disminución del fitoplancton en el Pacífico ecuatorial, evidenciada por un aumento de tonalidades azuladas en imágenes.
Durante el evento de El Niño en 2026, los satélites de la NASA detectaron una disminución del fitoplancton en el Pacífico ecuatorial, evidenciada por un aumento de tonalidades azuladas en imágenes.Foto: NASA
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Durante el evento de El Niño en 2026, los satélites de la NASA identificaron una extensión de tonos azulados en zonas del Pacífico ecuatorial, indicador directo de la disminución de fitoplancton. Según la NASA Science, las imágenes difundidas el 15 de octubre contrastan ese periodo con el año previo y revelan el retroceso de las áreas verdosas compuestas por estos organismos microscópicos, los cuales constituyen la base de los ecosistemas marinos.

Esta alteración cromática refleja variaciones cruciales en la disponibilidad del alimento para múltiples especies oceánicas. Al respecto, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) advierte que el fenómeno debilita el suministro de nutrientes hacia la superficie, lo que puede repercutir sobre los peces y sus depredadores, afectando diversos niveles de la cadena trófica según la intensidad local del evento.

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¿Por qué El Niño reduce el fitoplancton e intensifica el color azul del océano Pacífico?

El debilitamiento de los vientos alisios desencadena este fenómeno oceanográfico. Al frenarse la circulación habitual, la capa cálida superficial gana profundidad e impide el ascenso de aguas frías profundas ricas en nutrientes. De acuerdo con la NASA, esta falta de alimento interrumpe el desarrollo del fitoplancton en la franja ecuatorial.

La baja densidad de microorganismos fotosintéticos transforma la apariencia del mar. Como la clorofila refleja tonalidades verdosas, su escasez permite el predominio de tonos azules intensos en las imágenes satelitales. Durante 2026, la agencia espacial detectó la contracción de la zona verde observada en 2025, lo cual confirma un declive poblacional sin significar la extinción de las especies.

Una de las primeras pistas apareció en imágenes satelitales en enero de 2026, cuando se detectó una masa de agua cálida. Foto: Estudio de Visualización Científica de la NASA

Una de las primeras pistas apareció en imágenes satelitales en enero de 2026, cuando se detectó una masa de agua cálida. Foto: Estudio de Visualización Científica de la NASA

El satélite PACE monitorea estas variaciones mediante su Instrumento de Color del Océano en múltiples longitudes de onda. Las mediciones comparativas entre junio de 2025 y junio de 2026 registraron caídas drásticas de clorofila en la región central. Al respecto, los oceanógrafos Matthew Kehrli y Graham Trolley advirtieron que podría aparecer una región cada vez más extensa de menor concentración superficial de clorofila a, según la evolución atmosférica.

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¿Cómo puede afectar la caída del fitoplancton a la cadena alimentaria marina?

El fitoplancton actúa como el pilar fotosintético principal de las redes tróficas acuáticas. Cuando su productividad disminuye, disminuye el aporte energético para el zooplancton y el resto de eslabones biológicos. Tal como aclara el Observatorio de la Tierra de la NASA: "Una caída de su productividad puede reducir la energía disponible para sostener los siguientes eslabones."

Esta escasez repercute de inmediato en peces herbívoros y depredadores superiores. De acuerdo con la NOAA, la falta de estos microorganismos altera la nutrición de aves y mamíferos marinos. Además, especies del Pacífico tropical como atunes y tortugas se ven obligadas a migrar hacia áreas con mayor abundancia de presas.

Las variaciones en la biomasa perturban la actividad pesquera al redistribuir las poblaciones marinas. Sin embargo, los ecosistemas pueden reaccionar de forma dinámica según la fase climática. Durante el surgimiento de La Niña, el afloramiento de aguas profundas con nutrientes estimula la recuperación del fitoplancton y restablece la oferta alimentaria.

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