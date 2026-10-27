Excelentes noticias | Gavin Newsom firma ley que protege a vendedores ambulantes del ICE: ¿Cómo funcionará esta medida? El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó la Ley SB 635, que protege a los vendedores ambulantes de operativos migratorios del ICE.

Una gran cantidad de inmigrantes se gana la vida trabajando en las calles de California para poder conseguir una fuente de ingreso; sin embargo, esto los expone a los constantes operativos migratorios inesperados. Por ello, el gobernador Gavin Newsom firmó la Ley SB 635 que busca proteger a los vendedores ambulantes de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

¿Qué establece la ley SB 635 que protege a los vendedores ambulantes en California?

A pesar de que la denominada ley 'Food vendors and facilites: enforcement activities' fue promulgada el pasado 7 de octubre del 2025 a través de la Secretaría de Estado de California, recién entró en vigencia el 1 de enero del 2026. En este sentido y según la información compartida por el portal CalMatters, existen diversos puntos planteados que favorecen en gran medida a los vendedores ambulantes de California.

Inicialmente, las autoridades locales no podrán establecer en qué áreas de California tendrá que laborar un vendedor ambulante, a excepción de que existan situaciones que pongan en riesgo la salud, seguridad y bienestar de la población.

También pueden impedir que entreguen voluntariamente información personal de los vendedores ambulantes, excepto si existe una cita judicial o una orden válida. Esto quiere decir que está prohibido revelar el nombre de la persona y de su negocio, su fecha de nacimiento, número de teléfono, licencia o de identificación en California u otra información.

No podrán compartir información sobre tu situación migratoria o antecedentes penales de esos trabajadores ni tampoco colocar huellas dactilares.

Además de los permisos que necesitan los vendedores ambulantes para laborar en las calles de California, también la ley establece que se aceptarán otras identificaciones en lugar del número de Seguro Social.

¿Cómo se aprobó la ley SB 635 en California?

Entre los meses de junio y agosto del 2025, las autoridades federales han realizado operativos en diversas partes de Los Ángeles y otras áreas del sur de California. Según las cifras del DHS, se detuvo a 4.200 personas.

Por ello, aún existe el temor por parte de los vendedores ambulantes cuando realizaban los trámites para conseguir permisos de funcionamiento debido a que consideran que su información personal terminaba en entidades migratorias. Esta fue la principal razón por la que Gavin Newsom firmó la normativa.