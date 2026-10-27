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Anahí de Cárdenas revela que su exesposo la obligó a renunciar a 'Al fondo hay sitio' y expone sus duras palabras: "No sé cómo va a ser nuestra relación"

Anahí de Cárdenas recordó con profundo sentir las fuertes palabras que le dijo su exesposo para abandonar 'Al fondo hay sitio' para siempre. La actriz ahora lamenta su fatal decisión, ya que, según contó, perdió otra oferta de trabajo.

Anahí de Cárdenas estuvo casi 3 años en 'Al fondo hay sitio'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Anahí de Cárdenas estuvo casi 3 años en 'Al fondo hay sitio'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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La actriz peruana Anahí de Cárdenas sorprendió al revelar el motivo por el que se alejó de 'Al fondo hay sitio', una de las series más exitosas de la televisión nacional. Durante una edición de su pódcast 'Qué puede salir mal', recordó que renunció a la producción en 2016 para acompañar a quien entonces era su esposo a un viaje por la graduación de su maestría.

La artista de 43 años explicó que la decisión se produjo luego de que surgieran diferencias entre sus compromisos laborales y las expectativas de su pareja. Mientras la producción solo le permitía ausentarse durante una semana, su esposo esperaba que permaneciera con él entre dos y tres semanas. Ante la falta de un acuerdo, optó por dejar el programa, una determinación que hoy lamenta porque también perdió la oportunidad de participar en una obra de teatro.

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Anahí de Cárdenas renunció a 'Al fondo hay sitio' por su exesposo

Anahí de Cárdenas formó parte de 'Al fondo hay sitio' entre 2014 y 2016, periodo en el que interpretó a Rubí San Román. Su participación en la ficción peruana fue una etapa importante de su trayectoria televisiva, por lo que abandonar la producción significó alejarse de un proyecto de gran popularidad.

En su pódcast, la actriz reconoció que, en aquel momento, decidió priorizar su matrimonio. Su entonces esposo le pidió que viajara con él para asistir a la graduación de su maestría, pero las condiciones laborales no le permitían permanecer fuera del país durante el tiempo previsto. La diferencia entre los días de permiso que podía obtener y los que su pareja consideraba necesarios terminó por llevarla a presentar su renuncia.

"Yo soy una tonta... Sí, me arrepiento de haber renunciado a Al fondo hay sitio", expresó al hablar sobre la salida de la serie. La artista también explicó que no solo perdió ese trabajo, sino que tuvo que dejar de lado otro compromiso profesional: una obra teatral en la que iba a participar.

La intérprete reconoció que, cuando ocurrió el conflicto, su prioridad era mantener su relación matrimonial. Sin embargo, con el paso de los años, reconsideró el costo que tuvo esa elección para su carrera.

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¿Cuáles fueron las palabras que le dijo su entonces esposo?

La actriz detalló que la situación se complicó cuando su entonces esposo cuestionó cómo continuaría la relación si ella no lo acompañaba durante el viaje. Según recordó en su pódcast, él le manifestó sus dudas sobre el futuro del matrimonio en caso de que decidiera quedarse en Perú para cumplir con sus compromisos laborales.

"Entonces me dijo: ‘No sé cómo va a ser nuestra relación si tú no vienes conmigo’. Así que renuncié", relató Anahí de Cárdenas al reconstruir lo ocurrido. La frase fue determinante en el desenlace, pues la actriz terminó dejando la producción televisiva para viajar con su pareja, pese a que ello implicaba renunciar a oportunidades de trabajo.

La artista explicó que, en ese momento, tomó la decisión pensando en su matrimonio. No obstante, ahora reconoce que habría preferido no abandonar 'Al fondo hay sitio', debido a las consecuencias profesionales que tuvo que afrontar.

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