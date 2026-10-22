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Excelentes noticias | SSA adelanta pagos de noviembre: ¿Quiénes serán los beneficiarios y en qué fechas te depositarán el dinero?

La Administración del Seguro Social (SSA) publica las fechas de pago para noviembre y 2026, destacando pagos adelantados debido a feriados y fines de semana.

Seguro Social en EE.UU. adelanta pagos de noviembre del 2026.
Seguro Social en EE.UU. adelanta pagos de noviembre del 2026. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | AFP
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La Administración del Seguro Social (SSA) publica en su sitio web las fechas de pago tanto del 2026 como para el próximo, junto a las modificaciones que deben realizarse en cada caso y también las situaciones en las que el dinero se paga por adelantado. En este sentido, se conoció que se entregará el pago adelantado del mes de noviembre.

Puedes ver

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lr.pe

Cabe mencionar que según lo establecido por el calendario, el cobro anticipado ocurrirá con dos pagos claves del próximo mes, debido a que las fechas de cobro coinciden con los días en los que la agencia federal no realiza depósitos.

SSA anuncia dos pagos claves de noviembre: ¿Quiénes lo recibirán?

De acuerdo a lo explicado en la web, cuando una fecha de pago coincide con un fin de semana o feriado federal, el dinero se adelanta al primer día hábil anterior disponible y esto ocurrirá con el pago de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), que suele entregar el día primero de cada mes. Debido a que el primero de noviembre cae domingo, el depósito será realizado el viernes 30 de octubre.

Además, lo mismo sucederá con el pago del Seguro Social de quienes nacieron entre el uno y 10 del mes, que generalmente se entrega el segundo miércoles, y ahora se adelantará del miércoles 11 al martes 10 por la celebración del Día de los Veteranos.

¿Cuándo se realizarán los pagos de noviembre?

El calendario oficial completo de los pagos para el SSA señala que:

  • 30 de octubre: pagos de Seguridad de Ingreso Suplementario
  • 3 de noviembre: pagos de quienes recibían sus beneficios del Seguro Social antes de mayo de 1997 o pagos del Seguro Social para quienes también cobran SSI
  • 18 de noviembre: pagos de quienes nacieron entre el 11 y el 20 de su mes
  • 25 de noviembre: pagos de quienes nacieron entre el 21 y el 31 de su mes

Aumento del COLA beneficiará a miles de personas en EE.UU.

El comunicado oficial compartido por la agencia señala que el incremento por costo de vida para el año entrante será del 3,6% y afectará a 76 millones de estadounidenses. La buena noticia es que los primeros en recibir este dinero serán quienes cobren el SSI, el 31 de diciembre de este año.

Por último, se anticipó que el COLA estará disponible en línea a finales de noviembre y podrán consultarse mediante la cuenta personal my Social Security.

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