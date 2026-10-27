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Flávio Bolsonaro salió de Brasil con rumbo a Estados Unidos tras perder las elecciones presidenciales

Fuentes oficiales estadounidenses confirmaron que el avión en el que viajaría Flávio Bolsonaro se dirige a Estados Unidos.

El hijo del exmandatario Jair Bolsonaro confirmó su partida en un vuelo familiar
El hijo del exmandatario Jair Bolsonaro confirmó su partida en un vuelo familiarAFP
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El excandidato a la presidencia Flávio Bolsonaro salió de Brasil con destino a Estados Unidos, según pudieron confirmar fuentes cercanas al senador al medio brasileño Metrópoles. El hijo del exmandatario Jair Bolsonaro se encuentra en un vuelo a Florida, en el cual está acompañado por su esposa e hijos.

Bolsonaro permanecía en paradero desconocido desde la mañana del martes 27 de octubre. Su último contacto se registró a las 8:00 a. m., cuando envió un mensaje a Rogério Marinho, coordinador de su campaña presidencial. En esa comunicación, el senador aseguró que estaba "tranquilizando sus pensamientos", aunque evitó aclarar si había abandonado su país.

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