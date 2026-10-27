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Confirman cierre masivo de bancos en Estados Unidos: Todas estas sucursales cerrarán en estas fechas de noviembre

Instituciones como Chase, Citibank y PNC también suspenderán sus servicios, aunque la banca en línea y los cajeros automáticos estarán operativos durante esos días.

Confirman cierre masivo de bancos en Estados Unidos en noviembre 2026.
Confirman cierre masivo de bancos en Estados Unidos en noviembre 2026. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
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Se conoció que durante el mes de noviembre, múltiples bancos cerrarán todas sus sucursales en Estados Unidos, incluidas las entidades nacionales más grandes como Bank of America, Chase, Citibank y Wells Fargo. Los bancos suelen seguir el calendario de días festivos de la Reserva Federal, por lo que se conoció que cerrarán durante dos días.

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Los bancos nacionales, grandes y pequeños, cerrarán el miércoles 11 de noviembre por el Día de los Veteranos (Veterans Day). También cerrarán el jueves 26 de noviembre por el feriado del Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day). Esto quiere decir que no podrán prestar sus servicios.

¿Qué bancos cerrarán en noviembre del 2026?

Los bancos de Estados Unidos que cerrarán el 11 y el 26 de noviembre por los feriados del Veterans Day y Thanksgiving son: Bank of America, Wells Fargo, Chase, Goldman Sachs, Citibank, U.S. Bank, SunTrust Bank, Morgan Stanley, Truist Bank, PNC Bank, Capital One, Citizens Bank, Santander Bank y Compass, entre otros.

A pesar de que los bancos cerrarán el 11 y el 26 de noviembre, las transacciones a través de la banca en línea o el cajero automático sí estarán disponibles. Los usuarios también podrán completar algunas tareas bancarias mediante la aplicación móvil.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que al programar tus pagos en un feriado nacional, el proceso puede comenzar una vez que el banco abra en el siguiente día hábil.

¿Habrá cierre masivo de bancos en diciembre?

En Estados Unidos, los bancos tienen 11 feriados federales reconocidos por el gobierno estadounidense. De ellos, algunos se celebran en fechas específicas, mientras que otros pueden cambiar la fecha de cada año.

En el caso de que un feriado caiga en fin de semana, puede observarse un día antes o después. Si es que un feriado cae en sábado, se observará el viernes anterior, pero si un feriado cae en domingo, el lunes siguiente se tomará como feriado.

Por último, debes saber que este año ya se celebraron casi todos los feriados. Tras los próximos cierres del 11 y 26 de noviembre, las sucursales de los bancos nacionales, regionales y hasta cooperativas de crédito cerrarán el 25 de diciembre por Navidad.

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