Excelentes noticias en EE.UU. | Se realizarán tres depósitos del Seguro Social en octubre del 2026: Estas personas lo recibirán

Se realizarán tres depósitos del Seguro Social en octubre del 2026. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Se realizarán tres depósitos del Seguro Social en octubre del 2026. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Una gran noticia para las personas que reciben los beneficios de la Administración del Seguro Social (SSA) durante el mes de octubre, pues el calendario de este mes presentará una situación particular para algunos beneficiarios debido a que recibirán hasta tres depósitos en sus cuentas.

Cabe mencionar que esto no se trata de un pago adicional ni tampoco un bono extraordinario, sino que se debe a una programación habitual de los depósitos. En esta nota, te contaremos quiénes podrían recibir más de un pago y en qué fechas se entregarán.

¿Quiénes recibirán hasta tres pagos del Seguro Social en octubre?

En el mes de octubre del 2026, los beneficiarios que recibirán hasta tres pagos son los que cobran tanto Seguro Social como jubilación, sobrevivientes o SSDI, como el SSI (Supplemental Security Income).

Ellos tendrán un depósito de SSI el 1 de octubre, su pago regular del Seguro Social el 2 de octubre y otro depósito de SSI el 30 de octubre, que en realidad corresponde al beneficio de noviembre pagado por adelantado. El calendario aplica a quienes:

Reciben SSI y Seguro Social al mismo tiempo.

En algunos casos reciben su pago de Seguro Social el día 3 de cada mes; esto incluye, en general, a quienes comenzaron a cobrar Seguro Social antes de mayo de 1997.

También reciben SSI, cuyo pago normalmente llega el día 1.

Ten en cuenta que el tercer depósito no es un dinero adicional ni un pago extra: es el pago del SSI de noviembre, adelantado al último día hábil de octubre. Asimismo, debido a ese adelanto, no habrá depósito regular de SSI el 1 de noviembre.

Fechas de pago del Seguro Social

Del 1 al 10: miércoles 14 de octubre

Del 11 al 20: miércoles 21 de octubre

Del 21 al 31: miércoles 28 de octubre

¿Qué debo hacer si el pago del Seguro Social no llega en la fecha indicada?

Inicialmente lo que debes hacer es verificar con el banco o institución financiera si ese depósito está en proceso o si hubo algún problema interno con la transacción. También tienes que revisar el cronograma oficial de pagos del mes para asegurarte de que estás esperando la fecha correcta según tu tipo de beneficio.

En el caso de que pasen tres días hábiles desde la fecha programada y el dinero siga sin aparecer, debes comunicarte con la Administración del Seguro Social, debes llamar al 1-800-772-1213 o ir a tu oficina local para que revisen tu caso.